Dukung Anak Berkebutuhan Khusus, PLN dan Dinsos Jatim Hadirkan Omah Terapi-KU

PLN UID Jatim dan Dinas Sosial meresmikan Omah Terapi-KU untuk memberikan layanan terapi gratis bagi anak berkebutuhan khusus. (Humas PLN UID Jatim).
JawaPos.com - Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Dinas Sosial bersama PT PLN (Persero) UID Jawa Timur menghadirkan Omah Terapi-KU, layanan terapi gratis dan inklusif bagi anak berkebutuhan khusus serta kelompok rentan.
Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, menyampaikan Omah Terapi-KU adalah hasil kolaborasi antara PLN dan Dinsos Jatim dalam menghadirkan layanan terapi gratis bagi masyarakat yang membutuhkan.
“Program ini adalah layanan terapi gratis bagi anak-anak maupun orang dewasa yang mengalami gangguan tumbuh kembang dan membutuhkan pendampingan terapi secara berkelanjutan,” tutur Khofifah, Rabu (20/5).
Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur, Restu Novi Widiani, menyampaikan bahwa Omah Terapi-KU hadir untuk menjawab kebutuhan layanan tumbuh kembang anak berkebutuhan khusus dan kelompok rentan.
Pada tahap awal, layanan ini dikembangkan di tiga lokasi, yakni UPT PPSAB Kabupaten Sidoarjo, UPT Balai Pelayanan Sosial PMKS Kabupaten Sidoarjo, dan UPT Rehabilitasi Sosial Bina Netra Kabupaten Malang.
Adalun layanan yang ada di Omah Terapi-KU, meliputi fisioterapi, terapi okupasi, terapi wicara, terapi sensori integrasi, terapi snoezelen, hingga pelayanan psikologis. Tentu dengan dukungan tenaga profesional.
“Dengan Omah Terapi-KU, pelayanan terapi bisa dilakukan lebih optimal karena didukung tenaga profesional, serta sarana dan prasarana yang sesuai standar pelayanan. Ini wujud komitmen pemerintah untuk masyarakat," ujar Restu.
Dalam kesempatan yang sama, General Manager PLN UID Jawa Timur, Ahmad Mustaqir, mengatakan bahwa keterlibatan PLN dalam program ini bentuk komitmen perusahaan untuk menghadirkan manfaat bagi masyarakat.
PLN tidak hanya berperan dalam menyediakan listrik yang andal, tetapi juga turut mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui kolaborasi di bidang sosial, kesehatan, pendidikan, lingkungan, dan pemberdayaan.
"Hari ini, kami ingin memastikan cahaya hadir hingga ke relung hati masyarakat, tidak hanya dalam bentuk listrik, tetapi juga terang pendidikan, kesehatan, sosial, ekonomi, dan kesejahteraan,” ucap Mustaqir.
