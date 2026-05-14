PLN Luncurkan Green Future Powered Today, Naik MRT dan Bus Listrik Kini Bisa Dapat Voucher di PLN Mobile 

Suasana salah satu gerbong MRT Jakarta dengan kampanye "Green Future Powered Today". (Istimewa)
JawaPos.com - PT PLN (Persero) resmi meluncurkan kampanye bertajuk “Green Future Powered Today” sebagai upaya memperkuat penggunaan transportasi publik berbasis listrik sekaligus mendukung pengurangan emisi karbon di Jakarta.
Program hasil kolaborasi bersama PT MRT Jakarta dan PT Transportasi Jakarta ini juga diarahkan untuk membangun kebiasaan masyarakat menggunakan moda transportasi ramah lingkungan dalam aktivitas sehari-hari.
Melalui kampanye tersebut, pengguna MRT Jakarta maupun bus listrik Transjakarta dapat mengumpulkan Eco Journey Points yang nantinya bisa ditukar dengan voucher listrik di aplikasi PLN Mobile. Program ini menjadi bagian dari dukungan PLN terhadap agenda pemerintah dalam memperluas pemanfaatan energi bersih dan efisien di sektor transportasi.
Direktur Retail dan Niaga PLN, Adi Priyanto, mengatakan perkembangan moda transportasi publik modern di Jakarta dan sekitarnya saat ini semakin mempermudah mobilitas masyarakat dengan layanan yang nyaman dan efisien.
“Melalui kampanye Green Future Powered Today, PLN ingin mendorong masyarakat beralih menggunakan transportasi publik berbasis listrik sebagai bagian dari gaya hidup mobilitas yang lebih modern, efisien, dan ramah lingkungan,” ucap Adi.
Ia menegaskan bahwa program tersebut bukan hanya sekadar kampanye promosi, tetapi bagian dari upaya menciptakan budaya baru yang lebih peduli lingkungan. PLN berharap partisipasi masyarakat dapat terus meningkat selama program berlangsung.
“Kami ingin menunjukkan bahwa perubahan menuju gaya hidup berkelanjutan dapat dimulai dari aktivitas sederhana sehari-hari, salah satunya dengan menggunakan transportasi publik berbasis listrik. Harapannya, setiap harinya, lebih dari 160 ribu masyarakat di Jakarta dan sekitarnya dapat ikut berpartisipasi dan membantu menurunkan emisi hingga sekitar 23.500 ton CO2 selama periode kampanye berlangsung,” ujar Adi.
