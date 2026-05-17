Pascakebakaran, Gedung PPJT RSUD Dr Soetomo Masih Ditutup, Pasien Kritis Membaik

JawaPos.com - Manajemen RSUD Dr. Soetomo mengungkapkan kondisi pasien yang dievakuasi dalam insiden kebakaran Gedung Pusat Pelayanan Jantung Terpadu (PPJT) Pada Jumat pagi (15/5), berangsur membaik.

Dalam insiden tersebut, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) Kota Surabaya mencatat sebanyak 37 pasien dievakuasi oleh petugas. 1 pasien ICU dinyatakan meninggal dan 1 pasien kritis.

​

​Staf Instalasi Hukum, Humas, dan Pemasaran RSUD dr. Soetomo, Adin Niken Primasari, mengatakan bahwa kondisi pasien kritis kini menunjukkan perkembangan positif pasca insiden kebakaran.

​"Kondisi px (pasien) kritis, berangsur membaik. Saya masih tanyakan ke pihak Res (Bagian Resusitasi IGD)," ujar Niken ketika dikonfirmasi awak media, Minggu (17/5).

Saat ini pasien dirawat di Ruang Resusitasi IGD. Niken memastikan tim medis terus memberikan penanganan intensif serta memantau kondisi pasien secara berkala guna memastikan perkembangan kesehatannya.

Dalam kesempatan yang sama, Niken juga mengatakan bahwa seluruh aktivitas di Gedung PPJT RSUD dr. Soetomo Surabaya telah dihentikan sementara waktu, pasca insiden kebakaran.

Menurutnya, akses menuju area terdampak masih ditutup rapat dan bangunan belum diizinkan untuk aktif digunakan kembali. Penutupan sementara PPJT juga demi kelancaran proses penyelidikan pihak kepolisian.

"Untuk gedung PPJT masih ditutup. Semua px (pasien) rawat inap telah terevakuasi (ke ruangan lain yang lebih kondusif)," ujar Niken.

​Saat ini, manajemen RSUD dr Soetomo masih membahas skema pemindahan layanan rawat jalan PPJT yang dijadwalkan kembali beroperasi Senin mendatang. Lokasi pengganti layanan tersebut masih belum dipastikan.