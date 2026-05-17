Novia Herawati
Minggu, 17 Mei 2026 | 20.11 WIB

Polisi masih Selidiki Kebakaran Gedung PPJT RSUD Dr Soetomo yang Sebabkan 1 Pasien Meningggal

Gedung Pusat Pelayanan Jantung Terpadu (PPJT) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dr. Soetomo mengalami kebakaran pada Jumat pagi (15/5). (Novia Herawati/JawaPos.com)

Gedung Pusat Pelayanan Jantung Terpadu (PPJT) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dr. Soetomo mengalami kebakaran pada Jumat pagi (15/5). (Novia Herawati/JawaPos.com)

JawaPos.com - Kepolisian melakukan penyelidikan untuk mengungkap penyebab insiden kebakaran di lantai 5 Gedung Pusat Pelayanan Jantung Terpadu (PPJT) RSUD Dr Soetomo, Surabaya pada Jumat (15/5).

Dalam insiden tersebut, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) Kota Surabaya mencatat sebanyak 37 pasien dievakuasi oleh petugas. 1 pasien di antaranya berinisial S, 46, warga Blora meninggal dunia.

Kapolsek Gubeng, Kompol Eko Sudarmanto mengatakan pihaknya bersama Tim Inafis Polrestabes Surabaya dan Tim Laboratorium Forensik (Labfor) Polda Jawa Timur telah melakukan olah TKP pada Sabtu siang (16/5).

Olah TKP berlangsung selama kurang lebih 2 jam. Setelah olah TKP, petugas tampak mengangkut dua kantong plastik bening yang diduga berisi barang bukti benda sisa yang terbakar untuk pemeriksaan lanjutan.

"Ini masih rangkaian penyelidikan. Barang-barang itu akan dibawa ke laboratorium untuk diteliti. Tunggu saja, barang langsung dibawa ke laboratorium (Labfor Polda Jatim)," tutur Kompol Eko, Minggu (17/5).

Namun dirinya tidak menyebut benda apa saja yang dibawa. "Masih diselidiki lebih lanjut (terkait penyebab kebakaran Gedung PPJT RSUD Dr Soetomo)," pungkasnya.

Kronologi singkat 

Kebakaran hebat melanda Gedung Pusat Pelayanan Jantung Terpadu (PPJT) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dr. Soetomo, Kota Surabaya pada Jumat pagi (15/5).

