Kebakaran Gedung Jantung RSUD Dr. Soetomo: 3 Cathlab Rusak dan Kerugian Tembus Rp 10 Miliar

Gedung Pusat Pelayanan Jantung Terpadu (PPJT) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dr. Soetomo mengalami kebakaran pada Jumat pagi (15/5). (Novia Herawati/JawaPos.com)
JawaPos.com - Insiden kebakaran Gedung Pusat Pelayanan Jantung Terpadu (PPJT) RSUD Dr Soetomo, Surabaya pada Jumat pagi (19/5), mengakibatkan tiga unit cathlab rusak. Kerugian pun ditaksir mencapai Rp 10 miliar.
Hal tersebut disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Adhy Karyono kepada awak media setelah menghadiri pembukaan Hospital Expo di Grand City Surabaya pada Selasa (19/5).
“Cathlab (alat katerisasi jantung) memang ada tiga yang terbakar, tetapi memang akan dibantu (diganti oleh pemerintah). Kalau melihat dari mesin-mesin ini kan cukup besar, ya miliaran lah. Lebih dari Rp 10 miliar," ujarnya.
Adhy mengatakan bahwa pihaknya sudah melaporkan insiden kebakaran Gedung PPJT RSUD Dr Soetomo kepada Kementerian Kesehatan. Ia menyebut pemerintah pusat siap membantu pengadaan alat kesehatan.
Selain pengadaan alat kesehatan seperti cathlab, Pemprov Jatim juga menghitung kerugian pada bagian ruangan gedung PPJT hingga lantai atas yang harus diperbaiki dan diganti pascakebakaran.
“Kemarin kita sudah koordinasi, kita melaporkan ke Menteri Kesehatan dan ada pernyataan memang akan dibantu untuk peralatan yang terbakar. Tetapi belum tahu jumlah pastinya (masih perkiraan)," imbuh Adhy.
Meski sempat terjadi kebakaran, pelayanan di RSUD Dr. Soetomo mulai kembali normal. Adhy menyebut proses evakuasi pasien berlangsung cepat sehingga layanan medis dapat segera dipulihkan dalam waktu singkat.
“Kami ingin menyampaikan kepada masyarakat, walaupun terjadi kebakaran (pada gedung PPJT RSUD Dr Soetomo), evakuasi berjalan cepat dan mulai kemarin pelayanan sudah bisa dilakukan lagi,” seru Sekda Adhy.
Pemprov Jatim juga berencana mengganti alat pemadam otomatis yang terdampak kebakaran. Adhy menegaskan sistem mitigasi kebakaran di RSUD Dr. Soetomo sebelumnya telah memenuhi standar dan rutin diuji coba.
