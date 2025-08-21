Pemkab Sidoarjo Gelar Deklarasi Damai Pilkades Serentak 2026

Bupati Sidoarjo Subandi. (Dok/Jawa Pos)
JawaPos.com - Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, Rabu, menggelar deklarasi damai menjelang Pemilihan Kepala Desa atau Pilkades Serentak 2026 di 80 desa yang diikuti 230 calon untuk menjaga situasi kondusivitas daerah selama masa pemilihan.
Bupati Sidoarjo Subandi menegaskan bahwa pilkades merupakan manifestasi demokrasi tingkat desa yang memiliki peran penting dalam menentukan arah pembangunan dan masa depan daerah.
"Desa yang kuat akan melahirkan kabupaten yang kuat. Marilah kita jadikan pilkades sebagai sarana memilih pemimpin terbaik yang mampu menjaga persatuan dan membawa kemajuan," katanya.
Ia juga mengapresiasi para calon kepala desa beserta tim sukses yang mampu menjaga situasi tetap kondusif dengan tidak terprovokasi fitnah maupun ujaran kebencian selama tahapan pilkades.
Selain itu, Subandi menginstruksikan para camat bersama Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam), termasuk unsur kepolisian dan TNI, melakukan pemetaan terhadap potensi kerawanan di masing-masing wilayah.
Subandi juga meminta seluruh pihak untuk memperkuat pengawasan dan pendampingan agar pelaksanaan pilkades berjalan aman, tertib, dan lancar hingga hari pemungutan suara pada 24 Mei 2026.
Sementara itu, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo Ainun Amalia mengatakan Pilkades Serentak 2026 diikuti 230 kandidat yang tersebar di 80 desa pada 17 kecamatan.
