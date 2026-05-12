Sakit Hati Ditagih Utang, Satpam di Surabaya Tega Tusuk Temannya Berkali-kali Hingga Tewas

JawaPos.com - Teka-teki pembunuhan seorang petugas keamanan atau satpam, yang ditemukan tewas bersimbah darah di gedung mangkrak kawasan Jalan Sukomanunggal Jaya, Kota Surabaya, akhirnya terungkap.

Pelakunya ternyata bukan orang asing, melainkan temannya sendiri. Pelaku berjnisial AOP, 26 tahun, tega menusuk korban bernisial DM, 48 tahun, berkali-kali hingga tewas karena sakit hati usai ditagih utang.

Kasatreskrim Polrestabes Surabaya, AKBP Edy Herwiyanto mengatakan korban ditemukan tak bernyawa pada Senin (11/5) sekitar pukul 05.30 WIB. Tak sampai 24 jam, polisi gedak cepat dan mengamankan pelaku.

“Betul, pelaku sudah kami amankan. Benar satu orang pelaku. Pelaku ditangkap di wilayah Surabaya sekitar pukul 17.00 WIB,” ujar AKBP Eddy kepada awak media di Mapolrestabes Surabaya, Selasa (12/5).

Korban meninggal dunia karena ditusuk menggunakan pisau berkali-kali. Kepada petugas, pelaku mengakui perbuatan kejinya. Ia berdalih membunuh korban karena kesal terus ditagih utang.

Baca Juga:Hakim Sebut Ibrahim Arief Terbukti Untungkan Pribadi dan Orang Lain dalam Kasus Dugaan Korupsi Chromebook

"Jadi kejadian (pembunuhan ini) dipicu terkait dengan masalah penagihan uang yang menyebabkan tersangka OAP melakukan pembunuhan kepada korban yang merupakan temannya sendiri,” imbuhnya.

AKBP Eddy menyebut pihaknya telah melakukan pemeriksaan saksi dan mengumpulkan sejumlah barang bukti, di antaranya tiga handphone, satu sepeda motor, seragam satpam, kaos warna hitam.

Kemudian jaket hoodie hitam, satu buah pisau panjang, tas selempang warna hijau, helm Honda hitam, sepasang sandal jepit, dan kartu tanda pengenal security. "Barang bukti tersebut telah kita amankan," pungkas Eddy.