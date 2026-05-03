Muhammad Ridwan
Minggu, 3 Mei 2026 | 18.55 WIB

Penampakan 4 Pelaku Pembunuhan Lansia di Pekanbaru usai Ditangkap Polisi

Kepolisian memamerkan empat pelaku pencurian hingga pembunuhan lansia di Rumbai, Pekanbaru, Riau. (Istimewa)

JawaPos.com–Tim gabungan Resmob Jatanras Polda Riau bersama Satreskrim Polresta Pekanbaru berhasil mengungkap kasus dugaan pencurian dengan kekerasan (curas) yang menewaskan seorang lansia di Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru. Dalam pengungkapan tersebut, polisi mengamankan empat orang terduga pelaku.

Mengutip Riau Pos (Jawa Pos Grup), keempat pelaku yang ditangkap masing-masing berinisial AFT (perempuan), RS (pria), DN (perempuan), dan HS (pria). Wajah para pelaku juga turut diperlihatkan pihak kepolisian kepada publik.

Kapolresta Pekanbaru Kombespol Muharman Arta menjelaskan, para pelaku diringkus di dua wilayah berbeda. Yakni di Provinsi Aceh dan Sumatera Utara.

”Alhamdulillah, tim gabungan Resmob Jatanras Polda Riau dan Sat Reskrim Polresta Pekanbaru berhasil menangkap empat pelaku kasus curas yang menyebabkan seorang perempuan meninggal dunia di Rumbai, Pekanbaru,” kata Muharman kepada wartawan, Sabtu (2/5) malam.

Dia merinci, dua pelaku diamankan di Aceh Tengah, sedangkan dua lainnya ditangkap di Kota Binjai, Sumatera Utara. Dia menegaskan, pada Minggu (3/5) siang, aparat kepolisian bakal membeberkan konstruksi perkara kasus tersebut.

”Besok (Minggu) siang akan ada jumpa pers terkait detail pengungkapan kasusnya,” tegas Muharman Arta.

Sebelumnya, aparat kepolisian juga telah melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) lanjutan guna memperkuat alat bukti sekaligus menyusun kronologi kejadian secara lebih jelas. Dalam peristiwa ini, seorang perempuan lanjut usia bernama Dumaris Boru Sitio, 60, ditemukan meninggal dunia di rumahnya pada Rabu (29/4).

Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Riau Kombespol Hasyim Risahondua menyampaikan bahwa olah TKP tambahan dilakukan agar seluruh fakta dalam penyidikan dapat terungkap secara menyeluruh. Selain itu, penyidik telah memeriksa setidaknya empat orang saksi untuk membantu mengungkap kejadian tersebut.

”Keterangan para saksi ini sangat membantu dalam mengarahkan penyelidikan, baik terkait pergerakan pelaku maupun rangkaian peristiwa yang terjadi,” ujar Hasyim Risahondua.

