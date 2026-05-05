Aksi Anarkis di Pantai Wedi Awu Malang, Polisi Masih Selidiki Perusakan Mobil Plat L

Polres Malang masih menyelidiki dugaan pengeroyokan dan perusakan kendaraan plat L di Pantai Wedi Awu, Kecamatan Tirtoyudo, Malang, Selasa (5/5). (Dokumentasi Polres Malang)

JawaPos.com - Beredar luas di media sosial aksi dugaan pengeroyokan dan perusakan kendaraan berpelat L. Peristiwa anarkis ini terjadi di kawasan Pantai Wedi Awu, Kecamatan Tirtoyudo, Kabupaten Malang.

Peristiwa tersebut menimpa rombongan wisata asal Surabaya yang tengah menginap di sebuah vila di sekitar Pantai Wedi Awu. Pada Selasa (5/5) sekitar pukul 03.00 WIB, rombongan tiba-tiba diserang oleh ratusan orang.

Para pelaku yang diduga oknum suporter merusak enam unit kendaraan roda empat dan melukai enam orang. Atas insiden tersebut, rombongan asal Surabaya melaporkan kejadian ini ke Polres Malang.

“Petugas segera mendatangi TKP setelah menerima laporan untuk melakukan penanganan awal dan pengamanan situasi,” tutur Kasi Humas Polres Malang, AKP Bambang Subinajar, dalam keterangannya, Selasa (5/5).

Petugas telah melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) dan mengamankan sejumlah barang bukti, yakni balok kayu, batu, serta botol minuman keras yang diduga digunakan saat peristiwa berlangsung.

AKP Bambang menyampaikan bahwa saat ini kepolisian masih mendalami kasus tersebut. Proses penyelidikan terus berjalan untuk mendapatkan gambaran yang lengkap terkait peristiwa yang kini viral di media sosial.

“Peristiwa ini masih dalam tahap penyelidikan. Kami masih mengumpulkan keterangan saksi dan alat bukti untuk memastikan kronologi (dugaan pengeroyokan dan perusakan mobil Plat L) secara utuh,” imbuhnya.