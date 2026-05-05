Logo JawaPos
HomeSurabaya Raya
Author avatar - Image
Novia Herawati
Selasa, 5 Mei 2026 | 22.30 WIB

Aksi Anarkis di Pantai Wedi Awu Malang, Polisi Masih Selidiki Perusakan Mobil Plat L

Polres Malang masih menyelidiki dugaan pengeroyokan dan perusakan kendaraan plat L di Pantai Wedi Awu, Kecamatan Tirtoyudo, Malang, Selasa (5/5). (Dokumentasi Polres Malang)

JawaPos.com - Beredar luas di media sosial aksi dugaan pengeroyokan dan perusakan kendaraan berpelat L. Peristiwa anarkis ini terjadi di kawasan Pantai Wedi Awu, Kecamatan Tirtoyudo, Kabupaten Malang.

Peristiwa tersebut menimpa rombongan wisata asal Surabaya yang tengah menginap di sebuah vila di sekitar Pantai Wedi Awu. Pada Selasa (5/5) sekitar pukul 03.00 WIB, rombongan tiba-tiba diserang oleh ratusan orang.

Para pelaku yang diduga oknum suporter merusak enam unit kendaraan roda empat dan melukai enam orang. Atas insiden tersebut, rombongan asal Surabaya melaporkan kejadian ini ke Polres Malang.

“Petugas segera mendatangi TKP setelah menerima laporan untuk melakukan penanganan awal dan pengamanan situasi,” tutur Kasi Humas Polres Malang, AKP Bambang Subinajar, dalam keterangannya, Selasa (5/5).

Petugas telah melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) dan mengamankan sejumlah barang bukti, yakni balok kayu, batu, serta botol minuman keras yang diduga digunakan saat peristiwa berlangsung.

AKP Bambang menyampaikan bahwa saat ini kepolisian masih mendalami kasus tersebut. Proses penyelidikan terus berjalan untuk mendapatkan gambaran yang lengkap terkait peristiwa yang kini viral di media sosial.

“Peristiwa ini masih dalam tahap penyelidikan. Kami masih mengumpulkan keterangan saksi dan alat bukti untuk memastikan kronologi (dugaan pengeroyokan dan perusakan mobil Plat L) secara utuh,” imbuhnya.

Selain itu, polisi juga melakukan upaya lanjutan dengan menelusuri pihak-pihak yang diduga terlibat dalam aksi anarkis tersebut. Proses ini dilakukan secara hati-hati dan tetap mengedepankan pendekatan yang terukur.

Editor: Estu Suryowati
Tags
Artikel Terkait
Mobil Plat L Ringsek di Malang Diserang 300 Orang? Polres Malang Turun Tangan, Ini Fakta Terbarunya - Image
Sepak Bola Indonesia

Mobil Plat L Ringsek di Malang Diserang 300 Orang? Polres Malang Turun Tangan, Ini Fakta Terbarunya

Selasa, 5 Mei 2026 | 18.42 WIB

Terpopuler

Jika Persija Jakarta Gagal Juara, The Jakmania Punya Kesempatan Melihat Bobotoh Menangis - Image
1

Jika Persija Jakarta Gagal Juara, The Jakmania Punya Kesempatan Melihat Bobotoh Menangis

2

14 Kuliner Malam Bandung yang Paling Enak dan Selalu Ramai hingga Larut Malam dengan Suasana Seru dan Rasa Lezat

3

Tak Peduli Larangan ke Jepara, The Jakmania Sebut Kebiasaan atau Takut Main di Jakarta saat Persija Jamu Persib

4

Bocoran Soal CAT Seleksi Manajer Koperasi Merah Putih 2026

5

18 Rekomendasi Kuliner di Tangerang untuk Keluarga, Tempat Makan Favorit dari Tradisional sampai Modern

6

Pesan Haru Milos Raickovic ke Bonek! Gelandang Persebaya Surabaya Sudah Berikan Segalanya Musim Ini

7

10 Rekomendasi Restoran Paling Populer di Surabaya dengan Menu Lengkap dan Harga Variatif

8

Mantan Kiper Persebaya Surabaya Buka Suara! Dimas Galih Ungkap Kondisi Ruang Ganti PSBS Biak

9

Link Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi Manajer Koperasi Merah Putih yang Sudah Diumumkan

10

7 Rekomendasi Kuliner Lontong Balap Paling Enak di Surabaya, Wajib Dicoba Sekali Seumur Hidup!

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore