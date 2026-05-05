HJKS 2026 Dongkrak Pariwisata Surabaya, Ini Deretan Event dan Promo Spesialnya

Pemkot Surabaya menyiapkan berbagai event dan promo spesial untuk mendongkrak pariwisata di Kota Pahlawan selama HJKS 2026. (Humas Pemkot Surabaya).
JawaPos.com - Perayaan Hari Jadi Kota Surabaya (HJKS) 2026 diprediksi bakal menjadi magnet besar bagi sektor pariwisata dan ekonomi Kota Pahlawan. Deretan festival spektakuler, parade malam, diskon besar-besaran di pusat perbelanjaan, hingga tiket wisata hanya Rp733 disiapkan untuk menarik lonjakan wisatawan sepanjang Mei.
Pemerintah Kota Surabaya pun optimistis okupansi hotel dan kunjungan destinasi wisata bakal melonjak signifikan dibanding tahun lalu.
Deretan event spektakuler, promo menarik diharapkan mendongkrak lonjakan wisatawan sepanjang Mei 2026.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata (Disbudporapar) Kota Surabaya, Herry Purwadi, proyeksi lonjakan wisatawan ini seiring dengan padatnya agenda HJKS 2026.
“Sebagai perbandingan, pada Mei 2025 lalu tercatat kenaikan kunjungan ke destinasi wisata sebesar 12,5 persen serta peningkatan okupansi hotel sebesar 4 persen dibandingkan bulan sebelumnya,” tutur Herry, Selasa (5/5).
Berikut deretan event dan promo spesial selama bulan Mei dalam rangka menyambut HJKS 2026:
1. Festival Rujak Uleg: Rujak-Phoria
Event kuliner khas Surabaya ini akan digelar pada 9 Mei 2026 di Surabaya Expo Center (SUBEC). Festival ini menjadi salah satu agenda ikonik yang selalu menarik perhatian wisatawan.
2. Surabaya Vaganza: Festival of Lights
Parade spektakuler ini akan berlangsung pada Sabtu malam, 16 Mei 2026. Rutenya dimulai dari Jalan Pahlawan menuju Balai Kota, dengan kemungkinan berlanjut ke kawasan Bambu Runcing, dan panggung utama di Balai Pemuda.
