Rujak Cingur Paling Recommended di Surabaya, Perpaduan Pas dengan Cingur Kenyal dan Sambal Petis Menggoda

Ilustrasi rujak cingur/YouTube @10bestid
JawaPos.com-Rujak Cingur merupakan salah satu kuliner khas Jawa Timur, yang sangat mudah ditemukan di Kota Surabaya.
Berbagai jenis rujak bisa anda temukan di kota ini, termasuk rujak cingur yang terkenal karena isian potongan hidung sapi sebagai ciri khasnya.
Rujak cingur terbagi menjadi tiga jenis yakni mentahan, matengan, dan campur. Rujak mentahan biasanya berisi potongan cingur, nanas, belimbing, bengkoang, kedondong, timun, tahu dan tempe, yang disiram dengan sambal petis. Kemudian, rujak matengan berisi potongan cingur, sayuran rebus, lontong, mie, tahu, dan tempe, dengan siraman sambal petis.
Sementara itu, rujak campur berisi kombinasi buah-buahan, sayur rebus, lontong, potongan cingur, dan kemudian disiram sambal petis yang kental dan gurih.
Bagi anda yang penasaran bagaimana rasa autentik rujak cingur di Kota asalnya, Merangkum informasi dari kanal YouTube @10bestid, berikut rekomendasi rujak cingur paling legenda di Surabaya.
Rujak Cingur Genteng Durasim
Rujak cingur di tempat ini adalah salah satu yang legendaris sejak tahun 1943. Berlokasi di Jl Genteng Durasim. Rujak cingur di sini sangat istimewa karena kombinasi rujak cingur yang komplit mulai dari kangkung, timun, nanas, mangga, tempe, tahu, lontong, dan cingur. Saus petisnya juga kental dan medok khas Surabayaan.
Rujak Cingur Delta
Rujak cingur delta adalah rujak yang paling enak di kawasan Jl Kayon Embong Kemiri Genteng. lokasi nya di pusat kota, membuat rujak cingur ini mudah ditemukan. Keistimewaan rujak cingur di tempat ini adalah penambahan mie kuning, yang menggugah selera. Isian rujak cingur delta juga komplit mulai dari lontong, tauge, tahu, cingur, mie kuning,lontong, dan juga kikil
Rujak Cingur Ahmad Jais
Rujak cingur ahmad jais bertempat di Jl Achmad Jais Peneleh. Rujak cingur disini berisi aneka macam sayur dan buah, lengkap dengan nanas, kangkung, tauge, nanas, belimbing, mangga, timun, tahu, tempe, kedondong, serta cingur, kemudian disiram dengan sambal petis yang kental dan pekat.
Rujak Cingur Joko Dolog
Rujak cingur Joko Dolog juga menjadi salah satu yang wajib anda coba. Bertempat di Jl. Taman Apsari, Embong Kaliasin, rujak cingur ini berisi tempe, tahu, sayur, dan cingur disajikan bersama dalam porsi jumbo.tidak lupa dengan bumbu petisnya yang lumer dan menggoda.
Rusak Cingur Cak No
Rujak Cingur Cak No yang berlokasi di Jl. Raya Dukuh Kupang, Pakis, termasuk salah satu yang istimewa karena menggunakan petis sidoarjo dan petis madura. Per porsinya berisi cingur yang melimpah, kakung, tahu, tempe, serta lontong.
