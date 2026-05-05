Logo JawaPos
HomeSurabaya Raya
Author avatar - Image
Novia Herawati
Selasa, 5 Mei 2026 | 14.00 WIB

Bikin Resah Warga! Polisi Amankan 141 Jukir Liar di Surabaya Selama April 2026

Ilustrasi penertiban juru parkir liar yang dilakukan Sat Samapta Polrestabes Surabaya bersama Dishub Surabaya. (Humas Pemkot Surabaya) - Image

Ilustrasi penertiban juru parkir liar yang dilakukan Sat Samapta Polrestabes Surabaya bersama Dishub Surabaya. (Humas Pemkot Surabaya)

JawaPos.com - Selama bulan April 2026, Sat Samapta Polrestabes Surabaya mengamankan 141 juru parkir (jukir) liar, yang kerap meresahkan masyarakat karena tak berizin dan kerap mematok tarif di atas harga karcis.

Hal ini disampaikan Kasat Samapta Polrestabes Surabaya, AKBP Erika Purwana Putra. Untuk memberikan efek jera, seluruh jukir liar yang diamankan dikenai sanksi tindak pidana ringan (tipiring).

“Penindakan ini merupakan bagian dari upaya penegakan hukum sekaligus pembinaan agar praktik parkir di Kota Surabaya berjalan sesuai ketentuan," ujar AKBP Erika kepada awak media di Surabaya, Senin (4/5).

Penindakan terbaru terjadi pada Minggu malam (3/4) di Jalan Genteng Besar, Kecamatan Genteng, Kota Surabaya. Sebanyak 11 juru parkir liar diamankan karena menyebabkan macet karena memakan tiga jalur jalan.

“Seluruh juru parkir liar yang meresahkan berhasil diamankan untuk diproses lebih lanjut. Alhasil, arus lalu lintas kembali lancar dan tertib. Kami bersama jajaran polsek terus mengintensifkan penertiban," imbuhnya.

Sawahan tercatat sebagai wilayah dengan jumlah penindakan parkir liar terbanyak di Surabaya. Hal ini menunjukkan masih adanya titik rawan pelanggaran yang membutuhkan pengawasan lebih intensif dari aparat.

Penindakan yang dilakukan tidak hanya bersifat represif, tetapi juga preventif dan edukatif agar para juru parkir memahami aturan serta lebih tertib dalam menjalankan aktivitasnya di lapangan.

AKBP Erika menyatakan bahwa pihaknya mendukung penuh kebijakan Pemkot Surabaya terkait digitalisasi sistem parkir yang diharapkan bisa meningkatkan transparansi, akuntabilitas, serta menekan praktik parkir liar di kota tersebut.

“Kami akan terus bersinergi dengan pemda dan seluruh elemen masyarakat untuk mewujudkan Surabaya yang tertib, aman, dan nyaman. Kami melakukan pendekatan preventif dan edukatif agar para jukir memahami aturan," pungkasnya.

Editor: Dony Lesmana Eko Putra
Tags
Artikel Terkait
Polisi Ungkap Motif Pembacokan di Pragoto Surabaya: Emosi dan Pengaruh Sabu-Sabu - Image
Surabaya Raya

Polisi Ungkap Motif Pembacokan di Pragoto Surabaya: Emosi dan Pengaruh Sabu-Sabu

Minggu, 26 April 2026 | 13.11 WIB

Gerindra Surabaya Silaturahmi ke Polrestabes, Diskusi Keamanan Kota - Image
Surabaya Raya

Gerindra Surabaya Silaturahmi ke Polrestabes, Diskusi Keamanan Kota

Rabu, 1 April 2026 | 22.26 WIB

Viral Begal Payudara di Jalan Kutai Surabaya, Pelaku Akui Karena Nafsu - Image
Surabaya Raya

Viral Begal Payudara di Jalan Kutai Surabaya, Pelaku Akui Karena Nafsu

Senin, 16 Maret 2026 | 12.00 WIB

Terpopuler

Jika Persija Jakarta Gagal Juara, The Jakmania Punya Kesempatan Melihat Bobotoh Menangis - Image
1

Jika Persija Jakarta Gagal Juara, The Jakmania Punya Kesempatan Melihat Bobotoh Menangis

2

14 Kuliner Malam Bandung yang Paling Enak dan Selalu Ramai hingga Larut Malam dengan Suasana Seru dan Rasa Lezat

3

Tak Peduli Larangan ke Jepara, The Jakmania Sebut Kebiasaan atau Takut Main di Jakarta saat Persija Jamu Persib

4

Bocoran Soal CAT Seleksi Manajer Koperasi Merah Putih 2026

5

18 Rekomendasi Kuliner di Tangerang untuk Keluarga, Tempat Makan Favorit dari Tradisional sampai Modern

6

Pesan Haru Milos Raickovic ke Bonek! Gelandang Persebaya Surabaya Sudah Berikan Segalanya Musim Ini

7

10 Rekomendasi Restoran Paling Populer di Surabaya dengan Menu Lengkap dan Harga Variatif

8

Mantan Kiper Persebaya Surabaya Buka Suara! Dimas Galih Ungkap Kondisi Ruang Ganti PSBS Biak

9

Link Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi Manajer Koperasi Merah Putih yang Sudah Diumumkan

10

7 Rekomendasi Kuliner Lontong Balap Paling Enak di Surabaya, Wajib Dicoba Sekali Seumur Hidup!

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore