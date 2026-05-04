Kronologi Kematian Kades di Sidoarjo: Sempat Terekam Mondar-mandir di CCTV Sebelum Ditemukan Tewas

JawaPos.com - Warga Desa Buncitan, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo, dihebohkan dengan kabar kepala desa setempat, Mujiyono, 55 tahun, ditemukan meninggal dunia di ruang kerjanya.

Insiden memilukan itu terjadi pada Minggu sore (3/5). Kasatreskrim Polresta Sidoarjo, AKP Siko Sesaria Putra Suma, membenarkan kejadian tersebut serta menjelaskan kronologi penemuan korban yang dalam kondisi tak wajar.

Rekaman CCTV menunjukkan korban tiba di Balai Desa Buncitan pada Minggu, 3 Mei 2026 pukul 10.52 WIB. Ia sempat ke kamar mandi dan terlihat berulang kali mengambil serta memotong selang air.

Sekitar pukul 12.52 WIB, korban kembali ke kamar mandi, lalu keluar 2 menit menuju ruang kepala desa. Pada pukul 16.22 WIB, korban ditemukan meninggal oleh petugas kebersihan berinisial MK, dengan leher terikat selang.

“Awalnya saksi MK datang ke kantor desa untuk melakukan aktivitas rutin pembersihan. Saat itu, saksi melihat sepeda motor korban terparkir di depan ruang kepala desa,” ujar AKP Siko di Sidoarjo, Senin (4/5).

Karena pintu ruangan terbuka dan lampu mati, MK mencoba mengecek ke dalam. Ia melihat korban duduk di sofa seperti tertidur. Mulanya ia tak merasa ada yang janggal dan berusaha membangunkannya, namun tidak ada respons.

Saksi kemudian menyalakan lampu dan terkejut mendapati korban sudah tidak bergerak dengan tubuh kaku. Korban ditemukan dengan leher terikat selang air biru yang tersambung ke teralis jendela di atas sofa.

“Saksi berusaha membangunkan korban, namun tak ada respons. (Saat lampu dinyalakan) Korban ditemukan (meninggal) dengan kondisi leher terikat selang air yang terhubung ke teralis jendela, tepat di atas sofa,” imbuhnya.

Dalam keadaan panik, saksi keluar dan menghubungi Ketua RW berinisial P. Keduanya kembali memastikan kondisi korban, lalu melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Sedati setelah dipastikan korban telah meninggal dunia.