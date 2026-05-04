Kronologi Kematian Kades di Sidoarjo: Sempat Terekam Mondar-mandir di CCTV Sebelum Ditemukan Tewas

Tempat kerjadian perkara kepala desa Buncitan, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo, ditemukan meninggal dunia, Minggu sore (3/5). (Dokumentasi Polsek Sedati)
JawaPos.com - Warga Desa Buncitan, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo, dihebohkan dengan kabar kepala desa setempat, Mujiyono, 55 tahun, ditemukan meninggal dunia di ruang kerjanya.
Insiden memilukan itu terjadi pada Minggu sore (3/5). Kasatreskrim Polresta Sidoarjo, AKP Siko Sesaria Putra Suma, membenarkan kejadian tersebut serta menjelaskan kronologi penemuan korban yang dalam kondisi tak wajar.
Rekaman CCTV menunjukkan korban tiba di Balai Desa Buncitan pada Minggu, 3 Mei 2026 pukul 10.52 WIB. Ia sempat ke kamar mandi dan terlihat berulang kali mengambil serta memotong selang air.
Baca Juga:Tawuran Pelajar Makin Brutal, Pemerintah Turun Tangan Lewat Kemah Kebangsaan dan Anti Radikalisme
Sekitar pukul 12.52 WIB, korban kembali ke kamar mandi, lalu keluar 2 menit menuju ruang kepala desa. Pada pukul 16.22 WIB, korban ditemukan meninggal oleh petugas kebersihan berinisial MK, dengan leher terikat selang.
“Awalnya saksi MK datang ke kantor desa untuk melakukan aktivitas rutin pembersihan. Saat itu, saksi melihat sepeda motor korban terparkir di depan ruang kepala desa,” ujar AKP Siko di Sidoarjo, Senin (4/5).
Karena pintu ruangan terbuka dan lampu mati, MK mencoba mengecek ke dalam. Ia melihat korban duduk di sofa seperti tertidur. Mulanya ia tak merasa ada yang janggal dan berusaha membangunkannya, namun tidak ada respons.
Saksi kemudian menyalakan lampu dan terkejut mendapati korban sudah tidak bergerak dengan tubuh kaku. Korban ditemukan dengan leher terikat selang air biru yang tersambung ke teralis jendela di atas sofa.
Baca Juga:Korban Rudapaksa di Cipondoh Jalani Trauma Healing, DP3AP2KB Kota Tangerang Beri Pendampingan Khusus
“Saksi berusaha membangunkan korban, namun tak ada respons. (Saat lampu dinyalakan) Korban ditemukan (meninggal) dengan kondisi leher terikat selang air yang terhubung ke teralis jendela, tepat di atas sofa,” imbuhnya.
Dalam keadaan panik, saksi keluar dan menghubungi Ketua RW berinisial P. Keduanya kembali memastikan kondisi korban, lalu melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Sedati setelah dipastikan korban telah meninggal dunia.
"Kami menerima laporan dari Polsek Sedati terkait penemuan korban di ruang kerja Kepala Desa Buncitan. Tim kami bersama Unit Inafis langsung melakukan olah TKP, dan mengamankan barang bukti,” tutur Siko.
14 Kuliner Malam Bandung yang Paling Enak dan Selalu Ramai hingga Larut Malam dengan Suasana Seru dan Rasa Lezat
Bocoran Soal CAT Seleksi Manajer Koperasi Merah Putih 2026
Jika Persija Jakarta Gagal Juara, The Jakmania Punya Kesempatan Melihat Bobotoh Menangis
Tak Peduli Larangan ke Jepara, The Jakmania Sebut Kebiasaan atau Takut Main di Jakarta saat Persija Jamu Persib
18 Rekomendasi Kuliner di Tangerang untuk Keluarga, Tempat Makan Favorit dari Tradisional sampai Modern
Persebaya Surabaya Rayakan Kembalinya Bruno Moreira, Bonek Kompak Satu Suara
Pesan Haru Milos Raickovic ke Bonek! Gelandang Persebaya Surabaya Sudah Berikan Segalanya Musim Ini
12 Restoran Sunda Paling Enak di Jakarta, Tempat Makan dengan Menu Tradisional Khas dari Tanah Pasundan
Korban Dicekoki Miras Hingga Tak Sadar, Pelaku Pemerkosaan Cipondoh Masih Dicari
Link Live Streaming Semifinal Uber Cup 2026 Indonesia vs Korea Selatan dan Line-up Pertandingan