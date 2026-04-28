Cerita Korban Terakhir Dievakuasi: Terpaksa Tiduran di Atas Gelimpangan Orang di Gerbong KRL

JawaPos.com–Endang Kuswanti, 40, tak dapat menolak kondisi mengenaskan yang menimpanya saat terjepit di gerbong KRL yang ditabrak KA Argo Bromo Anggrek pada Senin (27/4) malam di Stasiun Bekasi Timur. Dalam kondisi tak bisa bergerak, dia hanya bisa pasrah dalam keadaan meniduri tumpukan orang yang turut menjadi korban dalam kecelakaan tersebut.

Hal itu disampaikan adik korban, Muhammad Iqbal, setelah mendapati kakaknya sudah berhasil dievakuasi usai 10 jam berada di antara gelimpangan orang di gerbong KRL yang ditabrak.

”Tadi kita dapat kronologi itu dia (Endang) sampai tidur di reruntuhan orang ya, karena dia cukup banyak karena di bawah ataupun di belakangnya itu masih ada beberapa yang meninggal,” ujar Iqbal kepada wartawan di RSUD Bekasi, Selasa (28/4).

Kondisi mengenaskan itu tak bisa dielakkan. Iqbal menyebut bahwa posisi Endang termasuk dari tiga orang terakhir yang dievakuasi dalam kecelakaan tersebut. Korban berada dalam gerbong KRL khusus perempuan yang ditabrak KA Argo Bromo Anggrek.

”Jadi setelah ditarik aku nggak tahu update terbaru, tapi dari informasi yang terakhir dia informasikan ke aku sih dia itu berdiri di dalam ya tumpukan-tumpukan manusia gitu, orang-orang yang notabene itu jadi korban juga gitu. Tapi yang masih bergerak gitu adalah dari sepupuku sendiri,” ungkap Iqbal dengan getir.

Endang adalah seorang pekerja di Pasar Baru, Jakarta Pusat. Dia setiap hari kerja pulang-pergi ke rumahnya di kawasan Tambun, Cibitung, menggunakan KRL. Tak ada yang mengira bahwa kemarin kesehariannya menggunakan KRL menjadi tak biasa karena kecelakaan maut tersebut.