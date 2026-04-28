Tazkia Royyan Hikmatiar
Rabu, 29 April 2026 | 04.52 WIB

Cerita Korban Terakhir Dievakuasi: Terpaksa Tiduran di Atas Gelimpangan Orang di Gerbong KRL

Petugas mengevakuasi gerbong KRL Commuterline yang tabrakan dengan KA Argo Bromo Anggrek di Stasiun Bekasi Timur, Bekasi, Jawa Barat, Selasa (28/4). (Dery Ridwansah/JawaPos.com) - Image

Petugas mengevakuasi gerbong KRL Commuterline yang tabrakan dengan KA Argo Bromo Anggrek di Stasiun Bekasi Timur, Bekasi, Jawa Barat, Selasa (28/4). (Dery Ridwansah/JawaPos.com)

JawaPos.com–Endang Kuswanti, 40, tak dapat menolak kondisi mengenaskan yang menimpanya saat terjepit di gerbong KRL yang ditabrak KA Argo Bromo Anggrek pada Senin (27/4) malam di Stasiun Bekasi Timur. Dalam kondisi tak bisa bergerak, dia hanya bisa pasrah dalam keadaan meniduri tumpukan orang yang turut menjadi korban dalam kecelakaan tersebut.

Hal itu disampaikan adik korban, Muhammad Iqbal, setelah mendapati kakaknya sudah berhasil dievakuasi usai 10 jam berada di antara gelimpangan orang di gerbong KRL yang ditabrak.

”Tadi kita dapat kronologi itu dia (Endang) sampai tidur di reruntuhan orang ya, karena dia cukup banyak karena di bawah ataupun di belakangnya itu masih ada beberapa yang meninggal,” ujar Iqbal kepada wartawan di RSUD Bekasi, Selasa (28/4).

Kondisi mengenaskan itu tak bisa dielakkan. Iqbal menyebut bahwa posisi Endang termasuk dari tiga orang terakhir yang dievakuasi dalam kecelakaan tersebut. Korban berada dalam gerbong KRL khusus perempuan yang ditabrak KA Argo Bromo Anggrek.

”Jadi setelah ditarik aku nggak tahu update terbaru, tapi dari informasi yang terakhir dia informasikan ke aku sih dia itu berdiri di dalam ya tumpukan-tumpukan manusia gitu, orang-orang yang notabene itu jadi korban juga gitu. Tapi yang masih bergerak gitu adalah dari sepupuku sendiri,” ungkap Iqbal dengan getir.

Endang adalah seorang pekerja di Pasar Baru, Jakarta Pusat. Dia setiap hari kerja pulang-pergi ke rumahnya di kawasan Tambun, Cibitung, menggunakan KRL. Tak ada yang mengira bahwa kemarin kesehariannya menggunakan KRL menjadi tak biasa karena kecelakaan maut tersebut.

Saat ini, Endang sudah dalam perawatan di RSUD Bekasi. Tindakan rontgen tengah dilakukan untuk memastikan luka yang dialaminya akibat kecelakaan tersebut.

Artikel Terkait
Polisi Ungkap Penyebab Taksi Hijau Berhenti di Tengah Rel hingga Bikin Tabrakan KA Argo Bromo-KRL, DIduga Alami Korsleting - Image
Jabodetabek

Polisi Ungkap Penyebab Taksi Hijau Berhenti di Tengah Rel hingga Bikin Tabrakan KA Argo Bromo-KRL, DIduga Alami Korsleting

Selasa, 28 April 2026 | 23.53 WIB

KA Argo Bromo Melaju 110 Km/Jam Sebelum Tabrak KRL di Stasiun Bekasi Timur - Image
Jabodetabek

KA Argo Bromo Melaju 110 Km/Jam Sebelum Tabrak KRL di Stasiun Bekasi Timur

Selasa, 28 April 2026 | 23.41 WIB

Diduga Sebabkan Tabrakan KA Argo Bromo-KRL, Sopir Taksi Hijau Diamankan Polisi - Image
Jabodetabek

Diduga Sebabkan Tabrakan KA Argo Bromo-KRL, Sopir Taksi Hijau Diamankan Polisi

Selasa, 28 April 2026 | 23.31 WIB

Terpopuler

Dana Desa Dialihkan untuk Koperasi Merah Putih, Pembangunan Desa di Bantul Jalan dengan Skema Lain - Image
1

Dana Desa Dialihkan untuk Koperasi Merah Putih, Pembangunan Desa di Bantul Jalan dengan Skema Lain

2

Wisata Kuliner Kabupaten Malang: 7 Makanan Khas yang Legendaris, Unik dan Autentik untuk Food Lovers

3

Link Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi Manajer Koperasi Merah Putih yang Sudah Diumumkan

4

14 Rekomendasi Kuliner Depok untuk Keluarga, Tempat Makan Nyaman dengan Menu Beragam

5

50 Unit Mobil Koperasi Desa Merah Putih Tiba di Wonogiri, Dandim 0728/Wonogiri: Saran Saya Tidak Usah Digunakan Dulu Mobilnya

6

7 Rekomendasi Kuliner Lontong Balap Paling Enak di Surabaya, Wajib Dicoba Sekali Seumur Hidup!

7

Sempat Di-blacklist Koramil, Pembangunan Koperasi Merah Putih di Tuban Dikawal Babinsa

8

17 kuliner Legendaris di Surabaya yang Wajib Dicicipi Sekali Seumur Hidup!

9

12 Restoran Sunda Paling Enak di Jakarta, Tempat Makan dengan Menu Tradisional Khas dari Tanah Pasundan

10

Kecelakaan Kereta dan KRL di Bekasi Timur, KAI Fokus Evakuasi Para Korban

