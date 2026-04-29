Kronologi Tabrakan KA Commuter Dhoho di Blitar, Polisi Sebut Sopir Truk Tak Langgar Aturan

JawaPos.com - KA Commuter Line Dhoho relasi Kertosono - Malang mengalami tabeakan dengan sebuah truk di perlintasan sebidang Jalan Imam Bonjol, Sananwetan, Kota Blitar pada Selasa (28/4) sekitar pukul 21.45 WIB.

Insiden tersebut menjadi sorotan publik, mengingat belum lama ini, terjadi tabrakan antara KRL dengan KA Argo Bromo Anggrek di Stasiun Bekasi Timur, Senin (27/4) dan menewaskan 15 korban.

"Kami sampaikan kejadian sekitar pukul 21.45 WIB, terjadi kecelakaan antara KA Dhoho dengan dump truck," tutur Kanit Laka Lantas Polres Blitar Kota, Ipda Suratno, dikutip dari Jawa Pos Radar Malang, Rabu (29/4).

Ia menerangkan insiden bermula saat truk Hino bernomor polisi DA 1898 TI, yang dikendarai oleh Andung Guritno, 39 tahun, warga Kecamatan Kras, Kabupaten Kediri melaju dari arah utara ke selatan.

Saat melintasi JPL Nomor 190 Km 120+448, truk tidak mendengar peringatan perlintasan karena sirine belum berbunyi. Palang pintu pun belum bergerak turun, sehingga truk tetap melaju.

“Truk tidak melanggar peringatan perlintasan karena sirene belum berbunyi, palang pintu belum bergerak turun, lampu-lampu di perlintasan juga belum menyala memberikan peringatan,” imbuhnya.

Nahas sesampainya di area perlintasan, truk hijau yang tengah mengangkut pasir itu tiba-tiba mengalami mati mesin alias mogok. Sementara di waktu bersamaan, KA Commuter line Dhoho hendak melintas. Tabrakan pun tak terhindarkan.

"Benturan dengan truk HINO berwarna hijau yang melintas dari arah utara Jalan Imam Bonjol. Awalnya melaju seperti biasa, tapi mesin truk diduga tiba-tiba mati saat palang kereta api diturunkan," terang Ipda Suratno.

Insiden tersebut menyebabkan lokomotif KA Commuter Line Dhoho mengalami masalah teknis karena kran plug yang putus. Sementara kendaraan truk mengalami kerusakan berat pada bagian depan.