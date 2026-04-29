Layanan KRL Bekasi Timur-Cikarang kembali Normal, Menhub Dudy dan Dirut KAI jadi Penumpang Pertama

JawaPos.com - Kabar gembira bagi pengguna moda transportasi KRL Commuter Line. Setelah sempat terhenti akibat insiden kecelakaan, rute Stasiun Bekasi Timur menuju Stasiun Cikarang kini telah kembali beroperasi normal.

Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi bersama Direktur Utama PT KAI, Bobby Rasyidin, menjadi penumpang pertama, memantau langsung proses uji coba operasional KRL, Rabu (29/4). Keduanya menaiki langsung KRL dari Stasiun Bekasi Timur menuju Cikarang guna memastikan layanan transportasi massal ini kembali berjalan lancar.

Sebelumnya, operasional KRL di jalur ini dihentikan sementara menyusul kecelakaan tragis yang melibatkan KRL dengan KA Argo Bromo Anggrek pada Senin (27/4) malam. Kini, masyarakat sudah bisa kembali menggunakan rute tersebut untuk mobilitas sehari-hari.

Menhub Dudy memastikan bahwa layanan telah kembali dibuka bagi publik.

"(KRL) Dari Stasiun Bekasi Timur, kita sudah buka, jadi sudah bisa melayani sampai Cikarang," ujarnya di lokasi, Rabu (29/4).

Fokus Evaluasi dan Keamanan

Insiden di Stasiun Bekasi Timur menjadi catatan penting bagi seluruh pihak. Menhub berharap peristiwa ini menjadi bahan evaluasi agar kejadian serupa tidak terulang di masa depan.

Ia juga mengajak PT KAI serta masyarakat untuk membangun sinergi demi menjaga keamanan dan kelancaran operasional transportasi massal.

"Mudah-mulahan dengan apa yang terjadi kemarin jadi pelajaran dan saya harapkan dari KAI dan masyarakat, mari kita sama-sama selesaikan," tambahnya.