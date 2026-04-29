Layanan KRL Bekasi Timur-Cikarang kembali Normal, Menhub Dudy dan Dirut KAI jadi Penumpang Pertama

Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi bersama Direktur Utama PT KAI, Bobby Rasyidin, menjadi penumpang pertama, memantau langsung proses uji coba operasional KRL, Rabu (29/4).
JawaPos.com - Kabar gembira bagi pengguna moda transportasi KRL Commuter Line. Setelah sempat terhenti akibat insiden kecelakaan, rute Stasiun Bekasi Timur menuju Stasiun Cikarang kini telah kembali beroperasi normal.
Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi bersama Direktur Utama PT KAI, Bobby Rasyidin, menjadi penumpang pertama, memantau langsung proses uji coba operasional KRL, Rabu (29/4). Keduanya menaiki langsung KRL dari Stasiun Bekasi Timur menuju Cikarang guna memastikan layanan transportasi massal ini kembali berjalan lancar.
Sebelumnya, operasional KRL di jalur ini dihentikan sementara menyusul kecelakaan tragis yang melibatkan KRL dengan KA Argo Bromo Anggrek pada Senin (27/4) malam. Kini, masyarakat sudah bisa kembali menggunakan rute tersebut untuk mobilitas sehari-hari.
Menhub Dudy memastikan bahwa layanan telah kembali dibuka bagi publik.
"(KRL) Dari Stasiun Bekasi Timur, kita sudah buka, jadi sudah bisa melayani sampai Cikarang," ujarnya di lokasi, Rabu (29/4).
Fokus Evaluasi dan Keamanan
Insiden di Stasiun Bekasi Timur menjadi catatan penting bagi seluruh pihak. Menhub berharap peristiwa ini menjadi bahan evaluasi agar kejadian serupa tidak terulang di masa depan.
Ia juga mengajak PT KAI serta masyarakat untuk membangun sinergi demi menjaga keamanan dan kelancaran operasional transportasi massal.
"Mudah-mulahan dengan apa yang terjadi kemarin jadi pelajaran dan saya harapkan dari KAI dan masyarakat, mari kita sama-sama selesaikan," tambahnya.
Update Korban Tragedi Kereta Bekasi Timur
Dana Desa Dialihkan untuk Koperasi Merah Putih, Pembangunan Desa di Bantul Jalan dengan Skema Lain
Wisata Kuliner Kabupaten Malang: 7 Makanan Khas yang Legendaris, Unik dan Autentik untuk Food Lovers
Link Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi Manajer Koperasi Merah Putih yang Sudah Diumumkan
12 Restoran Sunda Paling Enak di Jakarta, Tempat Makan dengan Menu Tradisional Khas dari Tanah Pasundan
14 Rekomendasi Kuliner Depok untuk Keluarga, Tempat Makan Nyaman dengan Menu Beragam
7 Rekomendasi Kuliner Lontong Balap Paling Enak di Surabaya, Wajib Dicoba Sekali Seumur Hidup!
Sempat Di-blacklist Koramil, Pembangunan Koperasi Merah Putih di Tuban Dikawal Babinsa
Kecelakaan Kereta dan KRL di Bekasi Timur, KAI Fokus Evakuasi Para Korban
11 Rekomendasi Gudeg Terenak di Jakarta, Kuliner Manis yang Tak Kalah Legit Seperti di Jogjakarta
Terkendala Lahan dan Faktor Teknis, 7 Koperasi Merah Putih di Sukoharjo Jawa Tengah Belum Dibangun