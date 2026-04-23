Cekcok Berujung Maut, Pria 57 Tahun di Simokerto Surabaya Tewas Dibacok

JawaPos.com - Nasib tragis menimpa MJ,57 tahun. Pria tersebut ditemukan tak bernyawa di kawasan Jalan Pragoto II, Kelurahan Simolawang, Kecamatan Simokerto, Kota Surabaya pada Kamis (23/4).

Korban diduga tewas karena luka bacok pada bagian kepala dan dada. Sebelum ditemukan meninggal dunia, MJ disebut sempat terlibat cekcok dengan sejumlah orang di kawasan Rusun Sombo sekitar pukul 05.00 WIB.

Kapolsek Simokerto, Kompol Zainur Rofiq mengatakan jenazah korban ditemukan pertama kali oleh warga sekitar. Dari keterangan saksi, korban dan diduga pelaku sempat terlibat percekokan.

"Awalnya, korban dan pelaku cekcok di Rusun Sombo sekitar pukul 05.00 WIB. Tetapi kemudian pelaku mengeksekusi korban di kawasan Jalan Pragoto," tutur Kompol Zainur dikonfirmasi, Kamis (23/4).

Polisi kini telah mengantongi identitas sejumlah terduga pelaku yang jumlahnya diperkirakan lebih dari dua orang. Dugaan sementara, motif penyerangan tersebut berkaitan dengan persoalan asmara.

"Kabar yang kita dengar seperti itu, memang karena asmara, dikhianati. Dan informasinya dugaan pelaku lebih dari dua orang dan ada hubungan keluarga, tetapi untuk lebih lanjut masih kami dalami," sambungnya.

Dari tempat kejadian perkara, polisi menyita barang bukti berupa pakaian dan sepatu milik korban. Barang-barang tersebut diamankan untuk membantu proses penyelidikan terkait dugaan pembacokan.

Selain itu, petugas juga tengah mendalami rekaman kamera pengawas (CCTV) di sekitar lokasi Jalan Pragoto untuk memastikan kronologi kejadian dan aktivitas korban sebelum pengeroyokan terjadi.

Sejauh ini, Polsek Simokerto telah memeriksa dua hingga tiga saksi dari rusun dan lokasi kejadian. Jenazah korban juga sudah dievakuasi ke Rumah Sakit Bhayangkara Polda Jatim untuk menjalani otopsi.