HomeKasuistika
Antara
06 April 2026, 18.27 WIB

Oditur Militer Siapkan 17 Saksi dalam Sidang Pembunuhan Kacab Bank

Oditur Militer Kolonel Chk Andri Wijaya (tengah) saat konferensi pers sebelum dimulainya sidang perdana kasus dugaan penculikan dan pembunuhan terhadap kacab bank di Pengadilan Militer II-08 Jakarta, Cakung, Jaktim, Senin (6/4). (ANTARA/Siti Nurhaliza)

JawaPos.com-Oditur Militer II-07 Jakarta menyiapkan total 17 saksi untuk mengungkap kasus dugaan penculikan dan pembunuhan terhadap kepala cabang (kacab) bank berinisial MIP (37) yang melibatkan tiga oknum prajurit TNI.

"Dalam berkas perkara terdapat 17 saksi. Satu saksi pelapor dari pihak kepolisian, dan 16 lainnya warga sipil," kata Oditur Militer Kolonel Chk Andri Wijaya di Pengadilan Militer II-08 Jakarta, Cakung, Jakarta Timur, Senin.

Jumlah saksi tersebut dinilai menjadi kunci dalam mengungkap fakta dan peran para pihak dalam perkara ini.

Andri menyebut, seluruh saksi yang akan dihadirkan berasal dari berkas perkara yang telah dilimpahkan oleh penyidik militer. Dari total tersebut, satu orang merupakan saksi pelapor dari kepolisian, sementara 16 lainnya berasal dari kalangan sipil.

Seluruh saksi tersebut akan dihadirkan secara bertahap dalam agenda persidangan berikutnya.

Kehadiran para saksi ini diharapkan mampu memperkuat pembuktian dan memberikan gambaran utuh terkait kronologi kejadian.

Dari 16 saksi sipil tersebut, terdapat pihak yang juga diduga sebagai pelaku dalam kasus ini. Mereka tetap akan memberikan keterangan sebagai saksi dalam persidangan.

"Semuanya akan kami hadirkan, termasuk pelaku sipil yang masuk dalam daftar saksi, sidang ini terbuka," ujar Andri.

