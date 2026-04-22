Harga BBM Nonsubsidi Naik, DPRD Surabaya Minta Layanan Transportasi Publik Tetap Terjangkau

JawaPos.com - Komisi C DPRD Kota Surabaya meminta Dinas Perhubungan (Dishub) untuk menyiapkan langkah mitigasi agar kenaikan harga BBM nonsubsidi tak berdampak signifikan terhadap armada transportasi publik.
Sebagai informasi, PT Pertamina (Persero) resmi menaikkan harga sejumlah BBM non subsidi mulai 18 April 2026. Merujuk laman resmi Pertamina, harga BBM Dexlite kini dibanderol Rp 23.600 per liter.
Artinya mengalami peningkatan 66 persen dibanding harga sebelumnya yang berada di angka Rp 14.200 per liter. Penyesuaian harga ini memicu kekhawatiran berbagai pihak, termasuk pengguna transportasi publik.
Ketua Komisi C DPRD Surabaya, Eri Irawan memahami kenaikan harga BBM non subsidi berdampak pada kenaikan biaya operasional transportasi publik. Namun hal ini tidak boleh dibebankan kepada penumpang.
”Kami mendukung langkah Dishub untuk segera menyusun skema mitigasi yang konkret, adaptif, agar layanan transportasi publik tak terdampak kenaikan harga BBM nonsubsidi,” tuturnya kepada JawaPos.com, Rabu (22/4).
Pasca kenaikan harga BBM non subsidi Pertamina, Eri menyebut pihaknya langsung berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan dan Badan Perencanaan Pembangunan Kota (Bappeko) Surabaya.
Mereka berkoordinasi tentang potensi pembengkakan biaya BBM yang mesti ditanggung Dishub pada rute-rute yang masih menggunakan armada yang membutuhkan konsumsi BBM non-subsidi
”Kita perlu kalkulasi ulang kebutuhan pembiayaan BBM (non subsidi) untuk transportasi publik yang dikelola Dinas Perhubungan agar tidak terganggu layanannya," lanjut Eri.
Saat ini, mayoritas rute transportasi publik di Surabaya masih dikelola sendiri oleh Dishub. Sebagian lainnya masih menggunakan jenis armada yang harus mengonsumsi BBM nonsubsidi yang kini mengalami kenaikan harga.
Salah satu opsi yang dibahas adalah memperluas skema buy the service dengan melibatkan operator mitra. Skema campuran dengan armada swakelola juga dipertimbangkan untuk menekan dampak lonjakan harga BBM.
Kabar Gembira! Gubernur Banten Resmi Hapus Pajak Kendaraan Bermotor, Ini Syaratnya!
Dugaan Penipuan Lowongan Kerja Libatkan Eks Camat Pakal, DPRD Surabaya Desak Pengawasan ASN Diperketat
Deretan 11 Kuliner Pempek Terenak di Bandung yang Wajib Masuk Daftar Kunjungan
20 Tempat Makan Paling Recommended di Semarang, Banyak Pilihan Menu Kuliner yang Memanjakan Lidah
15 Kuliner Bakso di Solo yang Selalu Jadi Incaran, dari yang Paling Legend hingga yang Kekinian
Resmi! Daftar Line Up Skuad Clash of Legends 2026 Barcelona Legends vs DRX World Legends di GBK
Heboh Isu Perselingkuhan Istri Ahmad Sahroni dengan Seorang Duda Drummer Band Tahun 90-an, Netizen: Ketahuan Mulu Mesra-mesraan di Publik
21 Rekomendasi Tempat Makan Dekat Stasiun Bandung, Kuliner Terbaik yang Cocok Saat Lagi Transit
Harga LPG Non Subsidi Naik per 18 April 2026, Cek Daftar Harga Terbarunya!
9 Soto Legendaris di Bandung, Kuliner Murah Isian Melimpah tapi Rasa Juara