Harga BBM Nonsubsidi Naik, DPRD Surabaya Minta Layanan Transportasi Publik Tetap Terjangkau

JawaPos.com - Komisi C DPRD Kota Surabaya meminta Dinas Perhubungan (Dishub) untuk menyiapkan langkah mitigasi agar kenaikan harga BBM nonsubsidi tak berdampak signifikan terhadap armada transportasi publik.

Sebagai informasi, PT Pertamina (Persero) resmi menaikkan harga sejumlah BBM non subsidi mulai 18 April 2026. Merujuk laman resmi Pertamina, harga BBM Dexlite kini dibanderol Rp 23.600 per liter.

Artinya mengalami peningkatan 66 persen dibanding harga sebelumnya yang berada di angka Rp 14.200 per liter. Penyesuaian harga ini memicu kekhawatiran berbagai pihak, termasuk pengguna transportasi publik.

Ketua Komisi C DPRD Surabaya, Eri Irawan memahami kenaikan harga BBM non subsidi berdampak pada kenaikan biaya operasional transportasi publik. Namun hal ini tidak boleh dibebankan kepada penumpang.

”Kami mendukung langkah Dishub untuk segera menyusun skema mitigasi yang konkret, adaptif, agar layanan transportasi publik tak terdampak kenaikan harga BBM nonsubsidi,” tuturnya kepada JawaPos.com, Rabu (22/4).

Pasca kenaikan harga BBM non subsidi Pertamina, Eri menyebut pihaknya langsung berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan dan Badan Perencanaan Pembangunan Kota (Bappeko) Surabaya.

Mereka berkoordinasi tentang potensi pembengkakan biaya BBM yang mesti ditanggung Dishub pada rute-rute yang masih menggunakan armada yang membutuhkan konsumsi BBM non-subsidi

”Kita perlu kalkulasi ulang kebutuhan pembiayaan BBM (non subsidi) untuk transportasi publik yang dikelola Dinas Perhubungan agar tidak terganggu layanannya," lanjut Eri.

Saat ini, mayoritas rute transportasi publik di Surabaya masih dikelola sendiri oleh Dishub. Sebagian lainnya masih menggunakan jenis armada yang harus mengonsumsi BBM nonsubsidi yang kini mengalami kenaikan harga.