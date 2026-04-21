Pemkot Surabaya Buka Suara Terkait Rencana Penertiban Pasar Koblen

Eks Penjara Koblen Surabaya. (Radar Surabaya)
JawaPos.com - Pemerintah Kota Pemerintah Kota Surabaya memastikan penertiban Pasar Koblen segera dilakukan. Langkah ini diambil setelah izin bangunan pasar tersebut resmi dicabut.
Pasar yang berada di kawasan cagar budaya itu direncanakan akan direvitalisasi. Penataan ulang dilakukan tanpa menghilangkan nilai historis bangunan yang ada.
Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kota Surabaya, Iman Krestian, menyebut pencabutan Izin Mendirikan Bangunan telah dilakukan pada 14 April 2026. Keputusan ini diambil karena tidak memenuhi persyaratan kepemilikan tanah sesuai regulasi yang berlaku.
"Izinnya sudah dicabut. Kami juga sudah siapkan Surat Peringatan (SP) 1 kepada pengelola untuk segera mengosongkan bangunan," tegas Iman, Selasa, 21 April 2026.
Dengan pencabutan izin tersebut, pembongkaran lapak pedagang kini memiliki dasar hukum. Proses ini mengacu pada ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Surabaya serta undang-undang terkait administrasi pemerintahan.
Iman menjelaskan bahwa keputusan tersebut juga diperkuat oleh ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014. Selain itu, terdapat surat pernyataan dari pemohon yang memperkuat proses pembatalan izin.
Penertiban sempat tertunda karena adanya klaim kepemilikan lahan dari pihak tertentu. Namun, pemkot menegaskan bahwa sengketa tersebut tidak berkaitan langsung dengan pemerintah daerah.
"Dalam waktu dekat kami segera kirim surat bantuan penertiban (bantip) ke Satpol PP untuk menjalankan penyegelan," imbuhnya.
Pemkot memastikan proses revitalisasi tetap memperhatikan status kawasan sebagai cagar budaya. Koordinasi dengan Balai Pelestarian Kebudayaan terus dilakukan untuk menjaga keaslian bangunan.
Resmi! Daftar Line Up Skuad Clash of Legends 2026 Barcelona Legends vs DRX World Legends di GBK
Harga LPG Non Subsidi Naik per 18 April 2026, Cek Daftar Harga Terbarunya!
Heboh Isu Perselingkuhan Istri Ahmad Sahroni dengan Seorang Duda Drummer Band Tahun 90-an, Netizen: Ketahuan Mulu Mesra-mesraan di Publik
Dugaan Penipuan Lowongan Kerja Libatkan Eks Camat Pakal, DPRD Surabaya Desak Pengawasan ASN Diperketat
Kecewa Berat! Francisco Rivera Ungkap Kondisi Ruang Ganti Persebaya Surabaya Usai Kalah dari Madura United
20 Tempat Makan Paling Recommended di Semarang, Banyak Pilihan Menu Kuliner yang Memanjakan Lidah
Deretan 11 Kuliner Pempek Terenak di Bandung yang Wajib Masuk Daftar Kunjungan
Kick-off Sempat Dimajukan! Ini Jadwal Resmi Persib Bandung vs Arema FC di GBLA
Tak Ada Timnas Indonesia U-17! Klasemen Runner-up Terbaik Piala AFF U-17 2026 Usai Thailand Dikalahkan Laos
15 Kuliner Bakso di Solo yang Selalu Jadi Incaran, dari yang Paling Legend hingga yang Kekinian