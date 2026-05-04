10 Rekomendasi Pasar Malam yang Jadi Andalan di Surabaya, Surga Kuliner untuk Pecinta Jajanan Kaki Lima

JawaPos.com - Surabaya menyimpan banyak pilihan pasar malam yang seru dan menyenangkan untuk semua kalangan.

Dari pasar malam dengan deretan street food terjangkau hingga kawasan kuliner malam yang menyediakan permainan lengkap untuk anak-anak, pasar malam di Surabaya hadir dengan konsep yang sangat beragam.

Bagi kamu yang sedang mencari tempat nongkrong seru sambil berburu kuliner malam di Surabaya, daftar berikut bisa jadi panduan yang sangat tepat.

Dilansir dari laman Lapis Pahlawan dan Swara pada Senin (4/5), berikut sepuluh rekomendasi pasar malam berburu kuliner di Surabaya.

1. Pasar Malam Kodam Brawijaya

Pasar malam yang berlokasi di Jalan Brawijaya Sawunggaling, Wonokromo, ini buka setiap hari mulai pukul 18.00 hingga 22.00 dan dikenal sebagai salah satu destinasi street food paling populer di kota ini.

Berbagai jajanan tersedia di sini mulai dari telur gulung, sate, gorengan, dimsum, pizza, potato cheese bread, okonomiyaki, hingga berbagai pilihan minuman manis dengan harga mulai dari Rp 2.000 hingga Rp 20.000.

Pasar ini lebih banyak menyediakan street food dan camilan daripada makanan berat, sangat cocok untuk jalan santai bersama teman atau keluarga setelah makan malam.

Untuk anak-anak, tersedia aneka permainan menarik mulai dari mandi bola hingga kereta api mini dengan harga tiket mulai dari Rp 10.000.