Ini Kegiatan Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo Sebelum Terjaring OTT KPK

Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo tiba di gedung KPK, Sabtu (11/4/2026). (Istimewa)
JawaPos.com - Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo terjaring dalam operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Jumat malam (10/4).
Sebelum di-OTT oleh KPK, Gatut masih menjalankan aktivitas dan tugas sebagai bupati Tulungagung. Salah satunya kegiatan yang dia lakukan pada Kamis (9/4).
Berdasar keterangan resmi dari Diskominfo Tulungagung, Gatut sempat menghadiri kegiatan Pelantikan Pengurus Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Tingkat Kecamatan se-Kabupaten Tulungagung.
Dalam kegiatan tersebut, Gatut mendapat kepercayaan untuk memimpin pelantikan secara langsung. Dia juga mengucapkan selamat kepada seluruh pengurus yang sudah dilantik.
Gatut berpesan agar seluruh perangkat desa di Tulungagung memberikan pelayanan publik dengan baik.
Dia ingin PPDI Tulungagung terus meningkatkan kapasitas dan kemampuan untuk menjawab tantangan zaman, khususnya dalam menghadapi perkembangan teknologi dan dinamika regulasi yang masih terus berubah.
Tidak lupa, Gatut mendorong PPDI di level kecamatan untuk aktif memfasilitasi berbagai kegiatan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) perangkat desa.
Dia menekankan bahwa profesionalisme menjadi kunci utama dalam mewujudkan pelayanan publik yang optimal dan terpercaya. Hanya selang sehari setelah agenda tersebut, Gatut diamankan oleh KPK.
Oleh penyidik dari Lembaga Antirasuah, Gatut digelandang ke Gedung Merah Putih, Kuningan, Jakarta Selatan (Jaksel).
Pagi ini, Sabtu (11/4), dia sudah berada di kantor KPK untuk menjalani pemeriksaan pasca OTT.
