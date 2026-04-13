Novia Herawati
13 April 2026, 23.40 WIB

Tangani Kanker secara Holistik, Adi Husada Cancer Center (AHCC) Jadi Jujukan Pasien Luar Negeri

Adi Husada Cancer Center (AHCC) Surabaya hadir sebagai rumah sakit kanker dengan pengobatan terintegrasi, terkini, dan layanan personal pada tiap pasien.

JawaPos.com - Jumlah penderita kanker terus meningkat tiap tahun. Bahkan, kini merambah ke usia lebih muda. Adi Husada Cancer Center (AHCC) Surabaya hadir sebagai rumah sakit kanker dengan pengobatan terintegrasi, terkini, dan layanan personal pada tiap pasien.

Keberadaan Adi Husada Cancer Center (AHCC) di Surabaya menghadirkan konsep layanan terpadu dari hulu ke hilir yang mengintegrasikan seluruh tahapan penanganan kanker. Mulai skrining dan deteksi dini, diagnostik presisi, hingga terapi komprehensif seperti bedah, kemoterapi, dan radioterapi. Semua tersedia dalam satu fasilitas tanpa mengharuskan pasien berpindah-pindah.

General Manager AHCC dr Silvia Haniwijaya Tjokro MKes mengatakan bahwa pendekatan multidisciplinary team (MDT) menjadi tulang punggung layanan di AHCC. Dokter lintas spesialis berkolaborasi menentukan protokol terapi terbaik bagi setiap individu.

Terdapat setidaknya enam dokter radiasi onkologi yang menangani radioterapi. Mereka merupakan senior di bidangnya di Jawa Timur. Lalu ada dua dokter spesialis konsultan hematologi onkologi medik (KHOM), spesialis

Keunggulan utama AHCC terletak pada posisinya yang telah menjadi bagian aktif dari ekosistem layanan kanker internasional melalui jaringan Asia OneHealthcare. Alat-alatnya telah berstandar internasional dengan teknologi tercanggih. Salah satunya, teknologi radioterapi presisi tinggi seperti VMAT, IMRT, dan 3D-CRT yang memastikan pengobatan berlangsung efektif dengan efek samping minimal.

"Karena AHCC merupakan jaringan global, tim medis mulai perawat, farmasi, hingga radioterapi kami berangkatkan ke Hongkong, Singapura, dan Malaysia. Di sana mereka melakukan training untuk penyetaraan layanan standar global. Untuk dokter, mereka sering pelatihan hingga seminar ke luar negeri agar terus update ilmu seputar kanker," ungkap dr Silvia.

AHCC sering menerima rujukan pasien dari rumah sakit luar negeri, baik di dalam maupun di luar jaringan Asia OneHealthcare. Hal itu membuktikan tingginya tingkat kepercayaan internasional terhadap kualitas AHCC.

Fokusnya jelas, pasien tidak hanya diobati secara klinis, tetapi juga didampingi secara mental untuk menjaga semangat selama proses penyembuhan.

AHCC juga memiliki butik untuk kebutuhan post care. Di sana, tersedia keperluan untuk pasien kanker. Di antaranya, rambut palsu, topi, kaos kaki kompresi, prostesis payudara, dan lainnya.

Sebagai penguat layanan, AHCC menyiapkan dukungan logistik bagi pasien luar kota, mulai fasilitas penjemputan hingga bantuan akomodasi selama perawatan. Melalui berbagai program edukasi dan awareness untuk mendorong deteksi dini, AHCC berkomitmen menjadi mitra kesehatan yang komprehensif.

