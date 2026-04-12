Logo JawaPos
HomeSurabaya Raya
Author avatar - Image
Ludry Argo Wisnu Prayoga
12 April 2026, 19.26 WIB

Unit Reskrim Polres Gresik Dalami Kasus Penipuan Rekrutmen PPPK, Minta Korban Berani Melapor

Ilustrasi ASN. (Humas Pemkot Surabaya)

JawaPos.com–Unit Reskrim Polres Gresik tengah mendalami kasus penipuan rekruitmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di lingkungan Pemkab Gresik. Tim penyidik tengah mengumpulkan sejumlah alat bukti dan keterangan. Kepolisian belum menetapkan tersangka atas kasus tersebut.

Kapolres Gresik AKBP Ramadhan Nasution menegaskan, telah membentuk tim khusus untuk menindaklanjuti laporan. Mereka akan aktif berkomunikasi dengan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Gresik.

”Ini untuk mempermudah proses penyelidikan. Tim sudah turun sejak informasi tersebut beredar,” ujar Ramadhan Nasution.

Alumnus Akpol 2007 itu menyebut bahwa sejumlah data telah dikantongi tim penyidik. Mulai dari keterangan para korban, maupun terduga pelaku. Meski demikian, pihaknya masih belum bisa membeberkan secara rinci hasil penyelidkan tersebut.

”Masih terus berproses. Mohon waktu,” tandas Ramadhan Nasution.

Jumlah korban yang telah teridentifikasi awalnya mencapai 9 orang. Namun jumlah itu kemungkinan bisa bertambah. Termasuk, keterlibatan mantan ASN di Pemkab Gresik dalam aksi penipuan tersebut.

”Perkembangan lebih lanjut akan kami sampaikan, mohon waktu,” ucap Ramadhan Nasution.

 Ramadhan juga menghimbau kepada masyarakat yang merasa menjadi korban agar ikut melapor. Hal tersebut akan mempermudah proses penyelidikan yang masih bergulir. ”Silakan datang ke Polres Gresik atau melapor melalui kanal Lapor Pak Kapolres Cak Rama,” tandas Ramadhan Nasution

Sementara itu dilansir dari Radar Gresik, Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani memastikan bahwa langkah tegas telah diambil untuk mengusut tuntas dugaan praktik ilegal tersebut.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
Tags
Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore