Satpol PP Bongkar Bangunan Ilegal di Pasar Simorejo Surabaya karena Langgar Aturan

Petugas Satpol PP saat menertibkan bangunan liar di Pasar Simorejo, Surabaya, Kamis (9/4/2026). (Humas Pemkot Surabaya)
JawaPos.com - Satpol PP Kota Surabaya kembali menggencarkan penertiban pedagang pasar yang tidak taat aturan. Terbaru, penertiban menyasar Pasar Simorejo Timur, Kecamatan Sukomanunggal, Surabaya.
Kasatpol PP Surabaya, Achmad Zaini, menjelaskan bahwa langkah ini merupakan upaya penataan aset milik daerah agar dapat dimanfaatkan sesuai fungsi dan peruntukannya secara optimal.
Selain itu, penertiban ini untuk mengembalikan fungsi kawasan pasar agar lebih tertib.
Sekaligus menindak penggunaan lahan yang tidak memiliki dasar hukum dan belum memenuhi kewajiban keuangan kepada pemerintah.
“Kegiatan ini kami lakukan agar aset milik pemerintah kota dapat dimanfaatkan sebagaimana mestinya, sekaligus meminimalisir pelanggaran dalam penggunaannya,” ujar Zaini, Kamis (9/4).
Dalam pelaksanaannya, seluruh bangunan yang berdiri di atas lahan aset Pemkot ditertibkan tanpa pengecualian.
Penertiban mencakup bangunan semi permanen hingga permanen yang dinilai melanggar aturan yang berlaku.
“Kami tertibkan semuanya. Sementara untuk bangunan permanen, kami dibantu Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga (DSDABM) dengan alat berat agar prosesnya lebih efektif,” sambungnya.
Petugas di lapangan juga turut membantu para pedagang dalam memindahkan barang-barang dari kios.
Beberapa kios diketahui masih berisi, sehingga proses evakuasi dilakukan secara humanis oleh tim gabungan.
