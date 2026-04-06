Pasar Gardu Asem dan Kramat Jaya Mulai Direvitalisasi, Pakai Panel Surya Hingga Fasilitas Olahraga

JawaPos.com - Proyek revitalisasi Pasar Gardu Asem di Jakarta Pusat dan pembangunan Pasar Kramat Jaya di Jakarta Utara dimulai, Senin (6/4). Langkah ini diambil untuk mengubah kesan pasar yang kumuh menjadi pusat ekonomi modern yang bersih, tertata, dan nyaman bagi warga Jakarta.

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyatakan, pasar tradisional adalah jantung kehidupan warga. Fokus utama dari revitalisasi ini bukan hanya sekadar bangunan fisik, melainkan juga kenyamanan dan keamanan transaksi melalui digitalisasi.

"Jakarta akan terus merapikan pasar-pasar tradisional. Dari total 153 pasar, saat ini lebih dari 60 pasar sudah menerapkan sistem pembayaran digital secara penuh. Dengan demikian, pasar menjadi lebih rapi, nyaman, dan aman, sehingga masyarakat dapat merasakan manfaatnya," ujar Gubernur Pramono di Pasar Gardu Asem, Kemayoran, Senin (6/4).

Detail Proyek: Pasar Gardu Asem & Kramat Jaya

Kedua pasar ini akan memiliki konsep yang berbeda sesuai dengan kebutuhan wilayahnya.

Pasar Gardu Asem (Kemayoran) berdiri di lahan 1.735 meter persegi. Pasar ini nantinya mampu menampung 208 pedagang dengan rincian 80 kios dan 128 los. Saat ini, para pedagang telah direlokasi sementara ke Pasar Nangka Bungur.

Sedangkan Pasar Kramat Jaya, Cilincing, akan dibangun di atas lahan baru seluas 2.617 meter persegi. Pasar ini akan dilengkapi fasilitas olahraga di lantai dua, menjadikannya ruang publik fungsional bagi warga sekitar.

Fasilitas Modern dan Ramah Disabilitas

Direktur Utama Perumda Pasar Jaya Agus Himawan memastikan fasilitas di kedua pasar ini akan sangat lengkap. Mulai dari ruang laktasi, akses disabilitas, hingga penggunaan energi terbarukan lewat panel surya.