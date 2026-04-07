Perluas Akses Pendidikan, Surabaya Tambah 3 PAUD Negeri untuk Tahun Ajaran 2026/2027
JawaPos.com - Pemkot Surabaya berencana menambah tiga PAUD negeri sebagai upaya memperluas akses pendidikan anak usia dini. Sekolah ini ditargetkan mulai beroperasi pada tahun ajaran 2026/2027.
Bunda PAUD Kota Surabaya, Rini Indriyani mengatakan langkah ini sejalan dengan program Wajib Belajar 13 Tahun, sekaligus memastikan tidak ada anak Surabaya yang tertinggal dalam memeroleh pendidikan dasar.
"Sejalan dengan kebijakan Wajib Belajar 13 Tahun, Pemkot bergerak cepat memperluas akses pendidikan berkualitas, dengan melakukan pemetaan aset untuk difungsikan sebagai PAUD negeri," ucapnya, Selasa (7/4).
"Insyaallah operasional penambahan PAUD negeri akan dimulai pada tahun ajaran 2026/2027. Ini adalah komitmen kami untuk memastikan tidak ada anak Surabaya yang tertinggal," lanjutnya.
Pada 2026, tiga lokasi disiapkan, yakni Pasar Nambangan dengan layanan Kelompok Bermain berkapasitas 12 anak, SDN Sidotopo 4 yang menyediakan layanan terpadu meliputi TK, KB, dan TPA.
Lokasi yang ketiga berada di Rumah Anak Prestasi Sonokwijenan yang akan melayani taman kanak-kanak dengan kapasitas 15 anak. Sekolah-sekolah ini diharapkan memperluas akses pendidikan usia dini di Surabaya.
Selain pembangunan infrastruktur, Pemkot Surabaya juga terus memperluas jangkauan layanan PAUD. Saat ini jumlah peserta didik PAUD di Kota Pahlawan telah menembus 100 ribu anak.
"Secara administratif, jangkauan kami sudah sangat luas, namun kami menargetkan 0 persen anak usia PAUD yang tidak terlayani. Verifikasi lapangan terus dilakukan untuk mendukung upaya zero PAUD drop out," tegas Rini.
Pemkot Surabaya menargetkan seluruh anak usia dini memperoleh layanan pendidikan yang layak dan inklusif, sekaligus memastikan seluruh aset hasil rehabilitasi dapat berfungsi optimal pada tahun ajaran 2026/2027.
"Kami ingin memastikan lebih dari 100 ribu anak usia PAUD di Surabaya saat ini tetap terlayani, dan tidak ada anak yang tertinggal dalam mendapatkan akses pendidikan prasekolah," pungkasnya.
