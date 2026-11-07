Dhinda Kesulitan Hadapi Tempo Cepat Yamaguchi, Gagal Melaju ke Semifinal Korea Open

Ni Kadek Dhinda Amartya Pratiwi gagal melangkah ke semifinal Korea Open 2026 usai kalah dari Akane Yamaguchi. (Dok. Instagram/@badminton.ina)
JawaPos.com – Ni Kadek Dhinda Amartya Pratiwi gagal melangkah ke semifinal Korea Open 2026. Tunggal putri Indonesia itu kalah dari Akane Yamaguchi dalam laga perempat final di Jinnam Stadium, Yeosu, Korea Selatan, kemarin (6/11). Dhinda menyerah dua gim langsung dengan skor 13-21, 18-21.
Kekalahan tersebut menjadi evaluasi bagi Dhinda. Terutama dalam menghadapi permainan cepat dan sulit mati dari pemain papan atas. Pada gim pertama, Dhinda sempat mampu mengimbangi permainan Yamaguchi. Namun, situasi berubah setelah kedudukan memasuki poin ke-11.
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Pada situasi itu, Yamaguchi mulai mempercepat tempo permainan. Dhinda pun kesulitan mengejar perolehan angka lawan. ”Saya kurang bisa menahan bola-bola dia sehingga mudah mati sendiri,” ujar Dhinda.
Dia juga mengakui pengembalian lob Yamaguchi menjadi salah satu kendala terbesar. Bola-bola yang jatuh jauh ke belakang membuat Dhinda kesulitan mengembalikan serangan. ”Pengembalian lobnya sangat dalam dan jauh dari jangkauan,” imbuhnya.
Pada gim kedua, Dhinda mencoba memberikan perlawanan lebih ketat. Dia bahkan sempat mendapatkan beberapa poin beruntun menjelang akhir pertandingan. Namun, momentum tersebut belum cukup untuk mengubah keadaan. Dhinda tetap gagal menahan permainan Yamaguchi dan harus mengakui keunggulan lawan.
Kekalahan ini menjadi catatan penting bagi Dhinda untuk menghadapi turnamen berikutnya. Dia menilai peningkatan kondisi fisik menjadi salah satu pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan.
”Sebab, kalau lawannya pemain top itu memang enggak gampang mati. Bolanya juga susah-susah,” tutur Dhinda.
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