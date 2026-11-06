Alwi Farhan Alihkan Fokus ke Japan Masters usai Kandas di Babak 16 Besar Korea Open

JawaPos.com – Langkah tunggal putra Indonesia di Korea Open 2026 Alwi Farhan harus terhenti di babak 16 besar. Kemarin (5/11) Alwi dikalahkan oleh tunggal putra Taiwan Wang Po-wei dengan rubber game (21-17, 23-25, 15-21) di Jinnam Gymnasium, Yeosu, Korea Selatan.

Alwi mengatakan sangat tidak puas dengan kekalahannya. Apalagi, saat melawan Wang, dia tidak punya senjata andalan. ”Sebaliknya, lawan punya smes-smes yang kencang dan kurang bisa saya antisipasi,” ungkapnya dalam rilis resmi PBSI.

Pebulu tangkis berusia 21 tahun itu menambahkan, apa yang terjadi padanya merupakan akibat dari persiapan minim. Awi merasa tidak maksimal. ”Ini kenyataan yang harus saya terima. Saya akan ambil positifnya dan perbaiki negatifnya,” kata pemuda asal Solo tersebut.

Alwi pun mulai mengalihkan fokusnya ke turnamen selanjutnya. Yakni, Japan Masters yang bergulir pada 10–15 November mendatang. Ada beberapa catatan yang akan digenjotnya dalam latihan menuju Japan Masters. Salah satunya soal kondisi fisik. ”(Harus) latihan kardio dan menjaga badan,” ucap juara Indonesia Masters 2026 tersebut.