Pensiun dari Timnas, Cristiano Ronaldo Kembali Bersama Luiz Felipe Scolari di Laga Perpisahan

Cristiano Ronaldo resmi pensiun dari Timnas Portugal setelah 23 tahun membela Selecao das Quinas. (Dok. Instagram/@cristiano)
JawaPos.com – Cristiano Ronaldo memulai petualangannya bersama timnas Portugal di era pelatih Luiz Felipe Scolari. Setelah mengumumkan pengunduran diri dari A Selecao –julukan timnas Portugal– pada Kamis (5/11), CR7 –inisial Ronaldo– berpeluang kembali ditangani Scolari.
Itu setelah Felipao –julukan Scolari– masuk sebagai kandidat kuat treinador Portugal. Bukan jadi pengganti Jorge Jesus di A Selecao. Tapi, Felipao hanya melatih A Selecao secara khusus dalam laga perpisahan CR7.
Seperti dilansir ESPN, sejatinya bukan hanya Felipao yang disebut akan melatih A Selecao pada laga perpisahan tersebut. Fernando Santos yang punya relasi bagus dengan Ronaldo masuk dalam kandidat. Tetapi, kedekatan CR7 dengan Felipao sejak usia muda lebih dipilih FPF (Federasi Sepak Bola Portugal).
Saat ini Felipao menjabat sebagai direktur teknik klub Campeonato Brasileiro Serie A, Gremio. ”Aku senang dia telah membuat keputusan. Ronaldo adalah salah satu atlet yang tidak akan pernah dilupakan Portugal. Dia juga akan selalu bersamaku dan di hatiku,” ucap Felipao dalam video yang dirilis laman resmi Gremio.
Hanya, FPF belum merilis rencana laga perpisahan untuk Ronaldo. FPF tidak ingin laga farewell pemilik caps terbanyak (234) sekaligus top scorer sepanjang masa A Selecao (146 gol) tersebut berlangsung tanpa penghormatan yang layak.
”Kami berkeinginan kuat untuk menggelar, merencanakan, berpartisipasi, serta berkolaborasi secara aktif guna memberikan momen penghormatan yang layak bagi Cristiano yang luar biasa,” tulis FPF dalam pernyataan resmi. (ren/dns)
Cristiano Ronaldo sudah merasakan enam treinador berbeda selama memperkuat timnas Portugal (2003–2026). Di antara enam pelatih tersebut, CR7 –julukan Ronaldo– lebih sukses pada era Fernando Santos.
Luiz Felipe Scolari
(2003–2008)
58 laga
21 gol
14 umpan gol
Carlos Queiroz
(2008–2010)
18 laga
2 gol
4 umpan gol
Baca Juga:Prediksi Susunan Pemain Nottingham Forest vs Manchester City: Laga Spesial Elliot Anderson
Paulo Bento
(2010–2014)
38 laga
27 gol
11 umpan gol
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Netty Pergi, Jenderal Ditangkap: Ketika Riset Doktoral Membaca Kerusakan Polri dari Dalam
7 Kebiasaan Masa Kecil yang Berpengaruh Pada Kesuksesan Anak di Masa Depan
Herri Pras Akhirnya Minta Maaf Usai Digeruduk Petarung MMA karena Hina UAH dan UAS
Profil Yudi Cahyadi, Atlet MMA yang Tantang Duel Herri Pras Usai Singgung UAS dan UAH
Mahasiswa Trisakti Geruduk Kantor Setneg Siang Ini, Tagih Janji Pemerintah soal Tritura
Prediksi Skor Lillestrom SK vs Viktoria Plzen di Liga Europa: Duel Berpotensi Berjalan Terbuka
Prediksi Skor PSIM vs Dewa United di BRI Super League: Laskar Mataram Berpeluang Beri Kejutan!
Blunder Berujung Gol, Fitrah Maulana Ungkap Perasaannya Usai Persib Menang
Upaya Restorasi 325 Hektare Hutan di TNGHS untuk Jaga Habitat Macan Tutul Jawa
Prediksi Skor Lion City Sailors vs Adelaide United di ACL Two: Tuan Rumah Diunggulkan Menang Lagi
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022