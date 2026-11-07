Pensiun dari Timnas, Cristiano Ronaldo Kembali Bersama Luiz Felipe Scolari di Laga Perpisahan

JawaPos.com – Cristiano Ronaldo memulai petualangannya bersama timnas Portugal di era pelatih Luiz Felipe Scolari. Setelah mengumumkan pengunduran diri dari A Selecao –julukan timnas Portugal– pada Kamis (5/11), CR7 –inisial Ronaldo– berpeluang kembali ditangani Scolari.

Itu setelah Felipao –julukan Scolari– masuk sebagai kandidat kuat treinador Portugal. Bukan jadi pengganti Jorge Jesus di A Selecao. Tapi, Felipao hanya melatih A Selecao secara khusus dalam laga perpisahan CR7.

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Seperti dilansir ESPN, sejatinya bukan hanya Felipao yang disebut akan melatih A Selecao pada laga perpisahan tersebut. Fernando Santos yang punya relasi bagus dengan Ronaldo masuk dalam kandidat. Tetapi, kedekatan CR7 dengan Felipao sejak usia muda lebih dipilih FPF (Federasi Sepak Bola Portugal).

Saat ini Felipao menjabat sebagai direktur teknik klub Campeonato Brasileiro Serie A, Gremio. ”Aku senang dia telah membuat keputusan. Ronaldo adalah salah satu atlet yang tidak akan pernah dilupakan Portugal. Dia juga akan selalu bersamaku dan di hatiku,” ucap Felipao dalam video yang dirilis laman resmi Gremio.

Hanya, FPF belum merilis rencana laga perpisahan untuk Ronaldo. FPF tidak ingin laga farewell pemilik caps terbanyak (234) sekaligus top scorer sepanjang masa A Selecao (146 gol) tersebut berlangsung tanpa penghormatan yang layak.

”Kami berkeinginan kuat untuk menggelar, merencanakan, berpartisipasi, serta berkolaborasi secara aktif guna memberikan momen penghormatan yang layak bagi Cristiano yang luar biasa,” tulis FPF dalam pernyataan resmi. (ren/dns)

Ronaldo Paling Sukses Bersama Fernando Santos Cristiano Ronaldo sudah merasakan enam treinador berbeda selama memperkuat timnas Portugal (2003–2026). Di antara enam pelatih tersebut, CR7 –julukan Ronaldo– lebih sukses pada era Fernando Santos.

Luiz Felipe Scolari

(2003–2008)

58 laga

21 gol

14 umpan gol

Carlos Queiroz

(2008–2010)

18 laga

2 gol

4 umpan gol