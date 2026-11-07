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Penulis: Rizka Perdana Putra
Minggu, 8 November 2026 | 00.13 WIB

Mantan Petenis Nomor Satu Dunia Rafael Nadal Masuk Nominasi Dewan Direksi Real Madrid

Mantan petenis nomor satu dunia, Rafael Nadal, diusulkan masuk sebagai anggota dewan direksi klub berjuluk Los Merengues tersebut. (Dok. Instagram/@rafaelnadal) - Image

Mantan petenis nomor satu dunia, Rafael Nadal, diusulkan masuk sebagai anggota dewan direksi klub berjuluk Los Merengues tersebut. (Dok. Instagram/@rafaelnadal)

JawaPos.com - Mantan petenis nomor satu dunia Rafael Nadal dikenal sebagai fans Real Madrid alias Madridista. Predikat tersebut bisa bertambah karena Nadal tengah diusulkan masuk sebagai anggota Dewan Direksi Real Madrid. Keputusan akan diumumkan setelah rapat dewan direksi pada 21 November mendatang.

Meski belum resmi, entrenador Real Jose Mourinho sudah memberi ucapan selamat kepada Nadal. ”Salut untuk Real dan salut untuk Nadal yang hebat. Dia seorang Madridista sejati dan untuk menjadi seorang anggota dewan di Real, Anda harus menjadi Madridista sejati,” kata pelatih berkebangsaan Portugal itu seperti dikutip dari Mundo Deportivo.

”Kini, aku berharap fans klub lain yang mencintai Nadal tidak akan berhenti untuk mencintainya hanya karena dia akan rutin mengenakan seragam Real,” canda Mourinho.

Editor: Hendra
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Sumber: Jawa Pos Koran
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