Marc Hadapi Match Point Pertama, Kunci Juara Dunia jika Ungguli Martin Minimal 30 Poin

JawaPos.com – Marc Marquez berpeluang memastikan gelar juara dunia MotoGP kedelapan pada Minggu (8/11). Grand Prix Qatar di Sirkuit Lusail menjadi match point pertama pembalap Ducati itu untuk mengakhiri persaingan gelar musim 2026.

Marc kini unggul 44 poin atas Jorge Martin (Aprilia) dan 67 poin dari Marco Bezzecchi (Aprilia). Artinya, Marc harus memperlebar keunggulan minimal 30 poin dari pesaing terdekat untuk mengunci gelar. Untuk itu, Marc setidaknya harus finis kelima saat sprint Sabtu (7/11) agar peluangnya memastikan gelar dalam balapan utama tetap terbuka.

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”Strategi di Qatar tidak berubah. Kami akan bekerja hari demi hari dan berusaha memberikan yang terbaik pada balapan Minggu,” kata Marc seperti dikutip dari laman resmi Ducati.

Bukan Trek Favorit Marc punya modal apik di Lusail. Meski jarang meraih hasil apik di sana, pembalap Spanyol berusia 33 tahun itu mampu menyapu bersih kemenangan sprint dan balapan utama musim lalu. ”Qatar bukan salah satu sirkuit favorit saya. Pada beberapa musim sebelumnya, saya cukup kesulitan di sini. Namun, tahun lalu kami sangat cepat dan kompetitif,” tuturnya.

Selain itu, Ducati punya rekor bagus di Lusail. Pabrikan asal Italia itu telah mengoleksi sembilan kemenangan di Qatar, termasuk empat musim beruntun sejak 2022. Francesco Bagnaia, rekan setim Marc saat ini, jadi pemenang pada 2024. Lalu, Enea Bastianini dan Fabio Di Giannantonio pada 2022 dan 2023 bersama tim satelit, Gresini. ”Lusail selalu menjadi sirkuit yang membuat Desmosedici GP tampil kuat,” ucap Bagnaia.

Datang Selambat Mungkin GP Qatar tahun ini berlangsung di tengah konflik Timur Tengah yang semakin memanas. Sebanyak 19 dari 22 pembalap dilaporkan menandatangani surat keberatan kepada MotoGP Group untuk balapan di Lusail. Mereka meminta jaminan terkait keselamatan jika terjadi insiden. Namun, penyelenggara tetap memutuskan melanjutkan GP Qatar.

Situasi tersebut membuat sejumlah pembalap memilih menunda perjalanan ke Lusail. Marc termasuk di antaranya. Setelah memenangi GP Malaysia pekan lalu, dia lebih dulu pulang kampung. ”Saya kembali ke Spanyol dan akan tiba di Qatar selambat mungkin, Kamis malam,” ucap Marc kepada TNT Sports.

Gara-gara banyak pembalap memilih tiba selambat mungkin, penyelenggara terpaksa memundurkan jadwal konferensi pers. Dari biasanya pukul 16.00 waktu setempat menjadi pukul 20.00 malam waktu setempat atau pada Jumat (6/11) dini hari WIB.

6 Pembalap Absen, 2 Masih Diragukan GP Qatar 2026 tidak akan diikuti sejumlah pembalap. Yamaha menarik empat rider-nya karena kebijakan perusahaan terkait situasi Timur Tengah. Sementara Alex Marquez dan Joan Mir absen akibat cedera.