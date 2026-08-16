GP Qatar 2026 Bisa Pindah Lokasi, MotoGP Siapkan Skenario Alternatif

JawaPos.com - MotoGP masih mempertimbangkan kemungkinan memindahkan lokasi Grand Prix (GP) Qatar 2026. Langkah itu disiapkan jika situasi keamanan di Timur Tengah tidak memungkinkan balapan berlangsung di Sirkuit Lusail. GP Qatar saat ini dijadwalkan berlangsung pada 6-8 November 2026. Balapan utama akan digelar pada Minggu, 8 November. Tanggal tersebut merupakan hasil perubahan jadwal.

Sebelumnya, GP Qatar dijadwalkan berlangsung pada 10-12 April. Namun, MotoGP menundanya akibat situasi geopolitik di kawasan Timur Tengah.

Direktur Sporting MotoGP Carlos Ezpeleta mengatakan, Qatar masih menjadi pilihan utama. Namun, MotoGP tetap menyiapkan kemungkinan lain jika kondisi keamanan berubah.

Ezpeleta mengakui, mencari lokasi pengganti tidak mudah. Sebagian besar sirkuit Eropa yang memenuhi standar MotoGP sudah memiliki agenda pada periode tersebut.

“Kami berada pada titik tahun ketika sebagian besar sirkuit Eropa sudah terisi,” ujar Ezpeleta, dikutip Autosport.

Perubahan lokasi juga akan menimbulkan persoalan logistik bagi tim dan penyelenggara.

Setelah GP Qatar, MotoGP dijadwalkan menggelar GP Portugal pada 20-22 November sebelum musim berakhir di Valencia.