Logo JawaPos
HomeSports
Author avatar - Image
Penulis: Rizka Perdana Putra
Kamis, 5 November 2026 | 00.28 WIB

F1: Mercedes Sempat Ditinggal Dua Sponsor Gara-Gara Antonelli

Pembalap F1 Mercedes Kimi Antonelli. (Instagram @kimi.antonelli) - Image

Pembalap F1 Mercedes Kimi Antonelli. (Instagram @kimi.antonelli)

JawaPos.com  - Keputusan Toto Wolff merekrut Kimi Antonelli untuk menggantikan Lewis Hamilton mulai 2025 ternyata tidak mendapat dukungan penuh. Setidaknya, dua sponsor memilih meninggalkan Mercedes karena meragukan kemampuan pembalap asal Italia itu.

“Kami kehilangan dua sponsor karena keputusan itu. Mereka bertanya kepada saya, ‘Kimi Antonelli, siapa sebenarnya anak ini?’ ujar Wolff kepada Sky Sports.

“Namun, ada pihak lain yang tetap bersama kami hingga hari ini. Dan kini mereka menuai hasilnya.”

Ya, gelar juara dunia Formula 1 2026 yang diraih Antonelli menjadi jawaban telak. Dia hanya membutuhkan waktu dua musim untuk mencatat rekor sebagai peraih gelar juara dunia termuda sepanjang sejarah pada usia 20 tahun 68 hari.

Wolff memang tidak menyebutkan identitas dua sponsor yang pergi. Namun, Tommy Hilfiger dan Puma diketahui mengakhiri kerja sama dengan Mercedes pada akhir 2024.

“Saya sungguh bangga kepada tim ini karena semua orang tetap percaya kepadanya. Dan dia berhasil membuktikannya,” tandas Wolff. 

Editor: Hendra
Ikuti kami di Google
Sumber: Jawa Pos Koran, Sky Sports
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Prediksi Skor PSPS Pekanbaru vs Bhayangkara FC: Askar Bertuah Punya Modal Penting - Image
Sepak Bola Indonesia

Prediksi Skor PSPS Pekanbaru vs Bhayangkara FC: Askar Bertuah Punya Modal Penting

Rabu, 4 November 2026 | 23.09 WIB

Prediksi Susunan Pemain Fenerbahce vs Liverpool: Dirk Kuyt Dibayangi Setengah Lusin Gol - Image
Sepak Bola Dunia

Prediksi Susunan Pemain Fenerbahce vs Liverpool: Dirk Kuyt Dibayangi Setengah Lusin Gol

Rabu, 4 November 2026 | 23.06 WIB

Prediksi Susunan Pemain AEK Athens vs Real Madrid: Mourinho Bidik Kemenangan Ketujuh Beruntun - Image
Sepak Bola Dunia

Prediksi Susunan Pemain AEK Athens vs Real Madrid: Mourinho Bidik Kemenangan Ketujuh Beruntun

Rabu, 4 November 2026 | 23.02 WIB

Terpopuler

7 Kebiasaan Masa Kecil yang Berpengaruh Pada Kesuksesan Anak di Masa Depan - Image
1

7 Kebiasaan Masa Kecil yang Berpengaruh Pada Kesuksesan Anak di Masa Depan

2

Herri Pras Beberkan Kronologi Digerebek Petarung MMA: Ditendang dan Didengkul Ulu Hati

3

Profil Herri Pras yang Kritik UAS dan UAH, Pendiri PSGI yang Ditantang Duel Atlet MMA

4

Profil Yudi Cahyadi, Atlet MMA yang Tantang Duel Herri Pras Usai Singgung UAS dan UAH

5

Matheus Lagoa Segera Bela Persebaya Surabaya, Cedera Betis Pulih, 30 Gol Jadi Modal 

6

5 Cara Menemukan Jodoh Bagi Orang Introvert Yang Tidak Suka Bersosialisasi

7

Kembali Lakukan Mutasi, Kapolri Suyudi Ganti 264 Pati dan Pamen Polri

8

Prediksi Skor Jeonbuk Motors vs Johor Darul Takzim FC, Duel Ketat di AFC Champions League Elite

9

Usai Digeruduk Rombongan Petarung MMA, Herri Pras Sempat Dievakuasi di Polsek Gunung Putri 

10

Prediksi Al Ittihad vs Al Ain di ACL Elite, Tuan Rumah Lebih Diunggulkan

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore