F1: Mercedes Sempat Ditinggal Dua Sponsor Gara-Gara Antonelli

Pembalap F1 Mercedes Kimi Antonelli. (Instagram @kimi.antonelli)
JawaPos.com - Keputusan Toto Wolff merekrut Kimi Antonelli untuk menggantikan Lewis Hamilton mulai 2025 ternyata tidak mendapat dukungan penuh. Setidaknya, dua sponsor memilih meninggalkan Mercedes karena meragukan kemampuan pembalap asal Italia itu.
“Kami kehilangan dua sponsor karena keputusan itu. Mereka bertanya kepada saya, ‘Kimi Antonelli, siapa sebenarnya anak ini?’ ujar Wolff kepada Sky Sports.
“Namun, ada pihak lain yang tetap bersama kami hingga hari ini. Dan kini mereka menuai hasilnya.”
Ya, gelar juara dunia Formula 1 2026 yang diraih Antonelli menjadi jawaban telak. Dia hanya membutuhkan waktu dua musim untuk mencatat rekor sebagai peraih gelar juara dunia termuda sepanjang sejarah pada usia 20 tahun 68 hari.
Wolff memang tidak menyebutkan identitas dua sponsor yang pergi. Namun, Tommy Hilfiger dan Puma diketahui mengakhiri kerja sama dengan Mercedes pada akhir 2024.
“Saya sungguh bangga kepada tim ini karena semua orang tetap percaya kepadanya. Dan dia berhasil membuktikannya,” tandas Wolff.
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