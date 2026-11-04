Prediksi Skor PSPS Pekanbaru vs Bhayangkara FC: Askar Bertuah Punya Modal Penting

PSPS Pekanbaru mengandalkan kepercayaan diri dan dukungan publik sendiri saat menjamu Bhayangkara Presisi Lampung FC. Namun, rotasi pemain dan kebugaran skuad menjadi tantangan bagi Askar Bertuah. (Dok. PSPS)
JawaPos.com – PSPS Pekanbaru berpeluang memberikan perlawanan sengit saat menjamu Bhayangkara Presisi Lampung FC dalam laga perdana Grup I League Cup 2026/2027 di Stadion Kaharuddin Nasution, Rumbai, Rabu (4/11) pukul 19.00 WIB.
Meski menghadapi lawan yang berkompetisi di kasta tertinggi sepak bola Indonesia, PSPS memiliki modal kepercayaan diri. Tim berjuluk Askar Bertuah itu masih bertengger di puncak klasemen sementara Grup A Pegadaian Championship 2026/2027.
Performa tersebut menjadi bekal penting bagi PSPS untuk menghadapi tantangan berbeda di League Cup. Apalagi, mereka akan bermain di hadapan pendukung sendiri.
Namun, Bhayangkara Presisi Lampung FC bukan lawan yang mudah. Pengalaman bermain di Super League menjadi salah satu keunggulan tim tamu yang harus diantisipasi PSPS.
Pelatih PSPS Pekanbaru Akhyar Ilyas memastikan anak asuhnya telah mempersiapkan diri untuk menghadapi Bhayangkara Presisi Lampung FC.
Menurutnya, pertandingan League Cup tetap harus dijalani dengan keseriusan yang sama seperti kompetisi Championship. PSPS juga bertekad memberikan penampilan terbaik meski menghadapi tim dari kasta tertinggi.
"PSPS Pekanbaru sudah siap untuk pertandingan besok menghadapi Bhayangkara Presisi Lampung FC yang merupakan tim Liga 1. Dan kita baru saja melakukan pertandingan away menghadapi Adhyaksa Bekasi City dan sejak sampai di Pekanbaru langsung menggelar latihan," ungkap Akhyar dalam konferensi pers di Stadion Kaharuddin Nasution, Selasa (3/11).
Meski demikian, kebugaran pemain menjadi salah satu pertimbangan penting dalam menentukan komposisi tim. PSPS baru saja menjalani pertandingan tandang menghadapi Adhyaksa FC Bekasi dalam lanjutan Pegadaian Championship.
Akhyar mengatakan, tim pelatih akan memantau kondisi pemain sebelum menentukan susunan pemain yang diturunkan.
"Kita akan lihat, siapa pemain yang bugar dan siap untuk bermain maka itu yang akan diturunkan. Sambil kita akan melihat dalam latihan nanti," ujarnya.
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