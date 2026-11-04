Prediksi Susunan Pemain AEK Athens vs Real Madrid: Mourinho Bidik Kemenangan Ketujuh Beruntun

JawaPos.com – Sulit membendung laju kemenangan Real Madrid musim ini. El Real sukses mencatatkan streak kemenangan dalam enam laga terakhir.

Dini hari nanti, klub berjuluk Los Merengues tersebut membidik yang ketujuh saat menantang AEK Athens di Agia Sophia Stadium, Athena, dini hari nanti (siaran langsung SCTV/beIN Sports 3/beIN Sports Connect/Vidio pukul 00.45 WIB).

Dari streak menang enam laga tersebut, dua di antaranya dalam laga Liga Champions.

”Kepercayaan diri kami di saat ini sedang tinggi-tingginya. Sepak bola permainan untuk manusia dan aspek emosional sangat penting. Ketika semuanya berjalan baik, semuanya menjadi lebih mudah,” kata entrenador Real Jose Mourinho seperti dilansir dari Marca.

Akhir pekan lalu (1/11), Real memenangkan laga tandang LALIGA kontra Racing Santander (3-0) meski secara permainan tidak dominan. The Special One –julukan Mourinho– berharap anak asuhnya meneruskan mentalitas menang tersebut.

”Sepak bola Spanyol ingin melihat tim-timnya menang. Mari kita lihat apakah kami bisa melakukannya (menang di kandang AEK, Red),” tutur pelatih yang telah menjalani 192 laga (dalam dua periode) bersama Los Merengues tersebut.

Mbappe dan Dejavu Bomber Real Kylian Mbappe punya memori manis ketika bertemu klub Yunani. Musim lalu, Mbappe mampu mencatat quat-trick saat Real menghancurkan Olympiakos di Piraeus. Kali ini Mbappe membidik momen serupa di Athena, lawan AEK.

Mbappe juga sedang rajin mencetak gol di Liga Champions. Dari tiga laga beruntun fase league, striker berjuluk Donatello itu selalu mencetak gol plus satu umpan gol. ”Kemenangan tetap lebih penting. Itu (mencetak gol) keharusan bagi striker, tetapi bukan yang utama,” kata Mbappe kepada L’Equipe.

Vini-Jovic Pernah Duet Vinicius Jr dan Luka Jovic pernah jadi duet lini depan Real pada rentang 2019 hingga 2022. Dini hari nanti, Vini dan Jovic akan bersua bukan sebagai rekan setim, melainkan berhadapan sebagai musuh di Agia Sophia. Jovic membela AEK sejak musim lalu.