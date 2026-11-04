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Penulis: Rizka Perdana Putra
Rabu, 4 November 2026 | 23.06 WIB

Prediksi Susunan Pemain Fenerbahce vs Liverpool: Dirk Kuyt Dibayangi Setengah Lusin Gol

Dirk Kuyt akan memimpin Fenerbahce menghadapi Liverpool FC di Liga Champions. Mantan pemain The Reds itu bertekad membawa klub Turki kembali ke jalur kemenangan. (Dok. ThisIsAnfiled) - Image

Dirk Kuyt akan memimpin Fenerbahce menghadapi Liverpool FC di Liga Champions. Mantan pemain The Reds itu bertekad membawa klub Turki kembali ke jalur kemenangan. (Dok. ThisIsAnfiled)

JawaPos.com – Bagi Dirk Kuyt, menukangi Fenerbahce saat menghadapi Liverpool FC (LFC) adalah kebetulan. Kuyt baru menjabat setelah Ismail Kartal mundur sebagai tactician Fenerbahce per 28 Oktober lalu. LFC adalah klub yang membesarkan nama Kuyt (2006–2012). Dari LFC, Kuyt berlanjut membela Fenerbahce (2012–2015).

Setelah kalah 1-2 dalam laga pertama lawan Goztepe (31/10), Kuyt bakal belajar banyak dari mantan klubnya itu saat bentrok di Sukru Saracoglu Stadium, Istanbul, dini hari nanti (siaran beIN Sports 1/beIN Sports Connect/Vidio pukul 00.45 WIB).

”Tentu saja, Liverpool (FC) sangat berarti untukku. Tetapi, Fenerbahçe juga sangat berarti bagiku. Aku sepenuhnya fokus pada laga ini,” ucap Kuyt seperti dikutip dari Aspor.

”Ini sebenarnya kesempatan besar bagi kami dalam rentang waktu lima hari untuk mengembalikan tim ini ke jalur yang tepat dan memulai lagi memenangkan laga,” sambung pria 46 tahun asal Belanda tersebut.

Dalam tiga laga sebelumnya, Fenerbahce nirmenang. Seri melawan AS Roma dan Slavia Praha serta dipermak Aston Villa setengah lusin gol tanpa balas. Sebaliknya, LFC sukses sapu bersih.

Skuad besutan Andoni Iraola mengalahkan Atletico Madrid, LASK, dan Villarreal CF. 

Prediksi Susunan Pemain

FENERBAHCE (4-2-3-1):

31-Ederson (g); 27-Semedo, 37-Skriniar (c), 21-Oppong, 3-Brown; 91-Kante, 6-Guendouzi; 11-Greenwood, 17-Kahveci, 70-Aydin; 9-Lukaku

Pelatih: Dirk Kuyt

LIVERPOOL FC (4-2-3-1):

Editor: Hendra
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Sumber: Jawa Pos Koran, Aspor
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