Flavio Cobolli Mundur dari Paris Masters hingga Terancam Absen di ATP Finals

JawaPos.com – Flavio Cobolli mengundurkan diri dari Paris Masters pada Senin akibat cedera otot yang kembali mengganggu kondisinya.

Dilansir dari laman Flashscore pada Selasa (3/11), Keputusan tersebut menjadi pukulan bagi peluang petenis Italia itu tampil untuk pertama kalinya di ATP Finals akhir musim.

Cobolli sebelumnya juga mundur dari babak kedua turnamen Wina pekan lalu setelah mengalami cedera otot ringan. Meski sempat berharap pulih tepat waktu, ia akhirnya tidak dapat melanjutkan perjuangannya di Paris.

Pengunduran diri tersebut membuat peluang Cobolli tampil di ATP Finals, yang akan digelar di Turin, kembali berada dalam ketidakpastian.

Petenis Italia itu sebelumnya berpeluang besar mengamankan posisi kelima dalam klasemen kualifikasi dan bergabung dengan Alexander Zverev, Carlos Alcaraz, Ben Shelton, serta Daniil Medvedev.

Kini, Cobolli harus berpacu dengan waktu untuk memulihkan kondisi fisiknya agar dapat tampil di turnamen penutup musim tersebut. Ia sempat terlihat emosional ketika mundur dari pertandingan di Wina akibat cedera.

Sejumlah petenis masih berusaha merebut posisi kualifikasi terakhir menuju ATP Finals, termasuk Arthur Fils, Frances Tiafoe, Rafael Jodar, dan Alex De Minaur.