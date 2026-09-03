Logo JawaPos
HomeSports
Author avatar - Image
Risma Azzah Fatin
Jumat, 4 September 2026 | 00.06 WIB

Flavio Cobolli Ukir Kebangkitan Spektakuler Usai Tertinggal 2 Set Lawan Francisco Comesana di US Ope

Flavio Cobolli (Instagram @flavio_cobbo) - Image

Flavio Cobolli (Instagram @flavio_cobbo)

JawaPos.com – Flavio Cobolli mencatatkan kebangkitan luar biasa di babak pertama US Open setelah berhasil membalikkan ketertinggalan dua set dari Francisco Comesana.

Dilansir dari laman resmi ATP Tour pada Kamis (3/9), Petenis Italia itu menang dengan skor 3-6, 2-6, 6-3, 6-4, 6-4 dalam pertandingan yang berlangsung selama empat jam 14 menit.

Hasil tersebut menjadi kali pertama Cobolli mampu meraih kemenangan setelah tertinggal dua set sepanjang karier profesionalnya.

Sempat berada dalam tekanan setelah kehilangan dua set pertama, Cobolli berhasil mengubah permainan dan menemukan kembali konsistensinya, terutama melalui pukulan forehand.

Cobolli bahkan sempat tertinggal 0-2 pada set penentuan sebelum akhirnya bangkit dan memastikan kemenangan melalui sebuah pukulan voli.

Cobolli mengaku dukungan timnya menjadi salah satu faktor penting yang membantunya tetap berjuang hingga poin terakhir.

Kemenangan tersebut membawa Cobolli melaju ke babak kedua untuk menghadapi petenis kualifikasi Tristan Schoolkate.

Sebelumnya, petenis Italia itu tercatat selalu kalah dalam delapan pertandingan Grand Slam ketika tertinggal pada dua set pertama.

Cobolli kini berharap dapat melanjutkan momentum positifnya di New York setelah datang dengan kepercayaan diri tinggi usai mencapai semifinal ATP Masters 1000 Cincinnati.

Editor: Hanny Suwindari
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait

Terpopuler

Prediksi Skor Al-Hilal vs Al Ahli di Liga Arab Saudi: The Blue Waves Amankan 3 Poin di Kandang! - Image
1

Prediksi Skor Al-Hilal vs Al Ahli di Liga Arab Saudi: The Blue Waves Amankan 3 Poin di Kandang!

2

Foto Terakhir Kebersamaan Anthony Xie dengan Audi Marissa Usai Digugat Cerai

3

Prediksi Skor Udinese vs Venezia di Coppa Italia: Sang Zebra Kecil Berpeluang Menang di Friuli!

4

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

5

Kasus Penipuan Rp 3,5 Miliar Dihentikan Usai Ruben Onsu Berdamai dengan Pelapor

6

Profil Matheus Lagoa! Legenda dan Kapten Anapolis, Puzzle Terakhir Persebaya Surabaya

7

Prediksi Skor West Ham vs Wolverhampton, Kemenangan Perdana atau Lanjutkan Tren Positif

8

Obligasi Danantara: Dana Murah Pembangunan yang Rentan TPPU?

9

Breaking News! Persebaya Surabaya Rekrut Kapten Anapolis FC Matheus Lagoa

10

'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore