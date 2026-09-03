Flavio Cobolli Ukir Kebangkitan Spektakuler Usai Tertinggal 2 Set Lawan Francisco Comesana di US Ope

Flavio Cobolli (Instagram @flavio_cobbo)
JawaPos.com – Flavio Cobolli mencatatkan kebangkitan luar biasa di babak pertama US Open setelah berhasil membalikkan ketertinggalan dua set dari Francisco Comesana.
Dilansir dari laman resmi ATP Tour pada Kamis (3/9), Petenis Italia itu menang dengan skor 3-6, 2-6, 6-3, 6-4, 6-4 dalam pertandingan yang berlangsung selama empat jam 14 menit.
Hasil tersebut menjadi kali pertama Cobolli mampu meraih kemenangan setelah tertinggal dua set sepanjang karier profesionalnya.
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Sempat berada dalam tekanan setelah kehilangan dua set pertama, Cobolli berhasil mengubah permainan dan menemukan kembali konsistensinya, terutama melalui pukulan forehand.
Cobolli bahkan sempat tertinggal 0-2 pada set penentuan sebelum akhirnya bangkit dan memastikan kemenangan melalui sebuah pukulan voli.
Cobolli mengaku dukungan timnya menjadi salah satu faktor penting yang membantunya tetap berjuang hingga poin terakhir.
Kemenangan tersebut membawa Cobolli melaju ke babak kedua untuk menghadapi petenis kualifikasi Tristan Schoolkate.
Sebelumnya, petenis Italia itu tercatat selalu kalah dalam delapan pertandingan Grand Slam ketika tertinggal pada dua set pertama.
Cobolli kini berharap dapat melanjutkan momentum positifnya di New York setelah datang dengan kepercayaan diri tinggi usai mencapai semifinal ATP Masters 1000 Cincinnati.
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Jawa Pos
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