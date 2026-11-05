Flavio Cobolli Amankan Tiket Nitto ATP Finals untuk Pertama Kalinya

Flavio Cobolli (Instagram @flavio_cobbo)
JawaPos.com - Flavio Cobolli memastikan diri lolos ke Nitto ATP Finals untuk pertama kalinya setelah Casper Ruud mengalahkan Rafael Jodar pada Rolex Paris Masters.
Dilansir dari laman resmi ATP Tour pada Kamis (5/11), Petenis Italia berusia 24 tahun tersebut berhasil mengamankan tempat di turnamen akhir musim yang akan berlangsung di Turin pada 15 hingga 22 November.
Keberhasilan tersebut menjadi pencapaian penting dalam perjalanan karier Cobolli setelah menjalani musim kompetisi yang mengesankan di berbagai turnamen internasional.
Cobolli menjadi petenis Italia aktif keempat yang berhasil menembus Nitto ATP Finals, menyusul Jannik Sinner, Matteo Berrettini, dan Lorenzo Musetti.
Sepanjang musim ini, Cobolli mencatatkan sejumlah prestasi membanggakan, termasuk mencapai final Grand Slam pertamanya di Roland Garros serta meraih gelar ATP 500 di Acapulco.
Selain itu, Cobolli juga berhasil melaju ke perempat final Wimbledon, semifinal Cincinnati, dan final Munich serta mengalahkan sejumlah pemain unggulan seperti Alexander Zverev dan Daniil Medvedev.
Keberhasilan Cobolli lolos turut melengkapi daftar sementara peserta Nitto ATP Finals yang akan diikuti delapan pemain terbaik sepanjang musim.
Sejumlah petenis yang telah memastikan tempat di turnamen tersebut antara lain Alexander Zverev, Carlos Alcaraz, Ben Shelton, dan Daniil Medvedev.
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