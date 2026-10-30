Flavio Cobolli Mengundurkan Diri Saat Hadapi Matteo Berrettini pada Round 2 di Erste Bank Open

JawaPos.com – Flavio Cobolli harus mengakhiri perjuangannya di Erste Bank Open 2026 setelah memutuskan mengundurkan diri dari pertandingan putaran kedua melawan rekan senegaranya, Matteo Berrettini.

Dilansir dari laman resmi ATP Tour pada Jum’at (30/10), Petenis asal Italia tersebut terpaksa meninggalkan pertandingan ketika tertinggal 2-5 pada set pertama akibat mengalami cedera.

Momen tersebut berlangsung emosional ketika Cobolli terlihat menangis di bangku pemain sebelum Berrettini menghampirinya untuk memberikan dukungan.

Berrettini mengaku turut merasakan kesedihan atas kondisi yang dialami sahabat dekatnya tersebut karena pernah menghadapi situasi serupa sepanjang karier profesionalnya.

Cobolli berharap cedera yang dialaminya tidak terlalu serius, terlebih petenis berusia 28 tahun itu sedang berjuang mengamankan tempat di Nitto ATP Finals 2026 di Turin.

Berrettini juga mengenang persahabatan mereka sejak kecil ketika keduanya masih sering bermain tenis bersama di Italia dan memiliki impian untuk berkompetisi di panggung tertinggi.

Meskipun mengundurkan diri dari pertandingan di Wina, Cobolli masih memiliki peluang untuk menjalani debut di Nitto ATP Finals 2026.