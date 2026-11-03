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Penulis: Rizka Perdana Putra
Rabu, 4 November 2026 | 03.55 WIB

Venus Williams Sebut Janice Tjen Partner Ganda Terbaiknya Tahun Ini

Venus Williams memuji Janice Tjen sebagai partner ganda terbaiknya tahun ini setelah keduanya mencapai semifinal Guangzhou Open 2026. (Dok. Instagram/@janicetjen)

JawaPos.com - Berpasangan dengan Janice Tjen ternyata meninggalkan kesan istimewa bagi Venus Williams. Legenda tenis Amerika Serikat itu menyebut Janice sebagai pasangan ganda terbaiknya sepanjang tahun ini. Hal itu sekaligus membuktikan saran sang suami, Andrea Preti.

"Merupakan pengalaman yang luar biasa bermain bersamanya. Saya rasa itu jelas menjadi partner terbaik saya tahun ini," ujar Venus soal Janice dikutip dari Tennis Asia TV.

"Suami saya menyarankan agar saya bermain dengannya, dan ternyata itu merupakan saran yang sangat bagus," lanjutnya.

Kolaborasi Venus dan Janice di Guangzhou Open 2026 pekan lalu memang belum berbuah gelar. Mereka terhenti di semifinal setelah kalah dari Polina Kudermetova/Maria Timofeeva lewat pertarungan tiga set, 4-6, 7-6 (8), 6-10, Sabtu (31/10).

Namun, pencapaian tersebut tetap istimewa bagi Venus. Petenis 46 tahun itu untuk pertama kalinya menembus semifinal di nomor ganda sejak 2016, atau satu dekade lalu.

Terakhir kali dia menembus empat besar terjadi saat berpasangan dengan Serena Williams di Wimbledon 2016. 

 

Editor: Hendra
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Sumber: Jawa Pos Koran, Tennis Asia TV
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