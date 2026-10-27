Tampil Dominan, Janice Tjen Melaju ke 16 Besar Guangzhou Open

Petenis putri Indonesia Janice Tjen mengikuti sesi latihan jelang SEA Games 2025 di Pelatnas Tenis, Jakarta, Rabu (3/12/2025). ANTARA FOTO/Fauzan/nym.
JawaPos.com - Petenis putri Indonesia Janice Tjen tampil kuat saat menyingkirkan petenis Rusia Polina Kudermetova dua set langsung 6-2, 6-2 untuk melaju ke babak 16 besar Guangzhou Open 2026 di Tiongkok, Selasa.
Janice yang menempati unggulan kedua menyelesaikan pertandingan babak 32 besar turnamen WTA 250 tersebut di Center Court dalam waktu 58 menit, demikian catatan WTA.
Petenis peringkat ke-47 dunia itu menunjukkan permainan efektif dengan meminimalkan kesalahan sendiri dan menjaga konsistensi sepanjang pertandingan.
Berdasarkan statistik pertandingan, Janice memenangi 56 persen poin, lebih baik dibandingkan dengan Kudermetova yang hanya meraih 44 persen. Petenis Indonesia itu juga mencatatkan empat ace tanpa melakukan kesalahan servis ganda.
Keunggulan Janice terlihat dari kemampuannya memanfaatkan kesalahan lawan. Meski Kudermetova menghasilkan 18 winner, petenis Rusia tersebut melakukan 29 kesalahan sendiri, jauh lebih banyak dibandingkan dengan Janice yang hanya membukukan empat kesalahan.
Pada set pertama, Janice sempat tertinggal 0-1 sebelum bangkit dan mengambil alih kendali pertandingan. Ia merebut sejumlah gim secara beruntun untuk unggul 5-1. Kudermetova hanya mampu menambah satu gim sebelum Janice mengamankan set pembuka dengan skor 6-2.
Dominasi Janice berlanjut pada set kedua. Ia langsung unggul 4-0 setelah mematahkan servis lawan dua kali. Kudermetova sempat memberikan perlawanan dengan merebut dua gim, tetapi Janice tetap mampu mempertahankan keunggulan untuk kembali menang 6-2.
Kemenangan tersebut mengantarkan Janice ke babak 16 besar dan menjaga peluangnya melangkah lebih jauh setelah juga berhasil melaju ke perempat final di sektor ganda bersama petenis veteran Venus Williams.
Pada pertandingan berikutnya yang dijadwalkan Rabu (28/10), Janice akan menghadapi petenis Inggris Harriet Dart, yang mengalahkan Tatiana Prozorova dalam tiga set.
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