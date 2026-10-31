Veda Ega Percaya Diri Usai Finis Posisi 3 di Practice Moto3 Malaysia 2026

JawaPos.com - Pebalap Honda Team Asia, Veda Ega Pratama, menunjukkan modal positif untuk menghadapi balapan utama Moto3 Malaysia 2026.

Veda finis di posisi ketiga pada sesi practice, dan hasil tersebut membuat Veda semakin percaya diri.

Veda mencatatkan waktu 2 menit 11,519 detik dalam sesi practice yang berlangsung di Sirkuit Sepang, Malaysia, Jumat (30/10). Dia berada di belakang David Almansa dari Intact GP dan Rico Salmela yang memperkuat Red Bull KTM Tech3, masing-masing di posisi pertama dan kedua.

Hasil tersebut sekaligus memastikan Veda lolos langsung ke sesi kualifikasi kedua (Q2) Moto3 Malaysia 2026. Pembalap berusia 17 tahun itu tidak perlu melewati Q1 dan bisa langsung bersaing dengan 13 pembalap lainnya untuk memperebutkan posisi start terbaik.

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Veda mengaku senang dengan hasil yang diraihnya pada hari pertama di Sepang. Namun, dia menegaskan masih perlu memaksimalkan pengaturan motor agar bisa tampil lebih kompetitif pada sesi berikutnya.

"Saya sangat senang dengan hasil hari ini. Ini adalah awal akhir pekan yang sangat baik, dan saya merasa percaya diri dengan motor sejak awal," kata Veda, dilansir dari rilis resmi Honda Team Asia, Sabtu (31/10/2026).

Sepanjang sesi practice, Veda berusaha memaksimalkan kesempatan untuk memahami karakter motor dan menemukan pengaturan yang paling sesuai. Dia juga memanfaatkan putaran demi putaran untuk mengumpulkan informasi, baik saat sesi pagi maupun sore.

"Saya berusaha menyelesaikan putaran sebanyak mungkin, baik pada sesi pagi maupun sore, sembari mencari pengaturan (set-up) terbaik," ucapnya.

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