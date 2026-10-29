Veda Ega Pratama Raih Pole Position di Moto3 Australia 2026 dan Ukir Sejarah Bagi Indonesia

JawaPos.com – Veda Ega Pratama mengukir sejarah bagi Indonesia setelah berhasil meraih pole position untuk pertama kalinya bagi pembalap Tanah Air di kelas Moto3 Grand Prix Australia 2026 yang berlangsung di Sirkuit Phillip Island.

Dikutip dari YouTube SPOTV Indonesia pada Sabtu (23/10), Pembalap berusia 17 tahun asal Gunungkidul, Yogyakarta, yang memperkuat Honda Team Asia tersebut, mencatatkan prestasi istimewa setelah melewati babak kualifikasi pertama (Q1) sebelum menjadi yang tercepat pada kualifikasi kedua (Q2).

Keberhasilan ini semakin membanggakan karena Veda mampu mengungguli Maximo Quiles dengan selisih waktu 0,021 detik, sedangkan pembalap tuan rumah Joel Kelso menempati posisi ketiga dengan jarak 0,067 detik dari Veda.

Perjalanan Veda menuju posisi start terdepan tidak berlangsung mudah karena ia gagal menembus 14 besar pada sesi latihan yang menentukan kelolosan langsung ke Q2.

Setelah menempati posisi ketujuh pada latihan bebas pertama dengan catatan waktu 1 menit 36,525 detik, Veda berada di urutan ke-16 pada sesi latihan berikutnya meskipun berhasil mempertajam waktunya menjadi 1 menit 36,248 detik.

Namun, penampilan yang menjanjikan pada latihan bebas kedua dalam kondisi lintasan basah dengan catatan waktu 1 menit 42,877 detik menjadi bekal penting bagi Veda untuk melewati Q1 dan merebut pole position pada Q2.

Pencapaian bersejarah tersebut menjadi tonggak penting dalam perjalanan karier Veda sekaligus membuka peluang bagi Indonesia untuk mencatatkan hasil membanggakan di kejuaraan dunia balap motor.

Selanjutnya, Veda dijadwalkan menjalani balapan utama Moto3 Australia pada Minggu (25/10) dengan menempuh 21 putaran, menghadapi persaingan ketat dari Quiles dan Kelso yang memulai lomba dari barisan terdepan.