Jelang Moto3 Malaysia 2026, Veda Ega Belum Bisa Lupakan Kekecewaan di Australia

JawaPos.com - Pebalap Honda Team Asia, Veda Ega Pratama, tengah mempersiapkan diri untuk menghadapi Moto3 Malaysia 2026 akhir pekan ini. Meski antusias menyambut balapan tersebut, ia mengaku masih kecewa setelah seri Australia batal digelar.

Moto3 Malaysia 2026 akan berlangsung di Sirkuit Sepang pada 30 Oktober hingga 1 November 2026. Pebalap asal Indonesia itu datang dengan modal positif setelah berhasil merebut pole position pada seri Moto3 Australia pekan lalu.

Sayangnya, balapan Moto3 Australia 2026 harus dibatalkan akibat kondisi cuaca buruk yang membuat helikopter medis tidak dapat beroperasi. Veda pun masih menyimpan kekecewaan karena gagal memanfaatkan peluang untuk meraih hasil maksimal setelah mengamankan pole position pertama dalam kariernya di kelas Moto3.

“Saya sangat antusias untuk balapan di Malaysia. Tentu, saya kecewa karena tidak bisa balapan di Australia, terutama setelah berhasil meraih pole position dan merasa tampil kuat sepanjang akhir pekan,” kata Veda dalam keterangan resmi Honda Team Asia, Kamis (29/10).

“Saya benar-benar ingin berjuang dalam balapan tersebut, tetapi terkadang hal seperti ini terjadi dan kami harus menerima keputusan yang ada, lalu melangkah ke depan,” sambungnya.

Kendati kecewa, Veda tetap melihat sejumlah hal positif dari penampilannya selama seri Australia. Keberhasilan merebut pole position menjadi bukti potensi yang dimilikinya, terlebih dia sudah cukup mengenal karakter Sirkuit Sepang.

“Hal positifnya, kami telah menunjukkan potensi yang dimiliki, dan saya senang dengan perkembangan yang kami capai selama tur Asia. Kini, kami memiliki kesempatan lain di Sepang, sirkuit yang sudah saya kenal dari pengalaman sebelumnya,” terang Veda.

Pebalap asal Gunungkidul itu pun bertekad memanfaatkan kesempatan di Malaysia untuk meraih hasil positif. Dia ingin melanjutkan perkembangan bersama tim sejak sesi pertama sekaligus menjaga kepercayaan diri setelah menunjukkan performa menjanjikan di Australia.