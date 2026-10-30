Veda Ega Pratama Ungguli Hakim Danish dan Lolos Langsung ke Q2 Moto3 GP Malaysia

JawaPos.com – Veda Ega Pratama menunjukkan performa menjanjikan dengan menempati posisi ketiga pada sesi Practice Moto3 Petronas Grand Prix of Malaysia.

Dilansir dari laman resmi MotoGP pada Jum’at (30/10), Pembalap Honda Team Asia tersebut mencatatkan waktu yang cukup kompetitif dan berhasil mengamankan tempat di belakang David Almansa (Liqui Moly Dynavolt Intact GP) serta rookie Rico Salmela (Red Bull KTM Tech3).

Hasil tersebut sekaligus memastikan Veda lolos langsung ke sesi kualifikasi kedua (Q2). Pencapaian ini menjadi perkembangan positif setelah pembalap Indonesia itu sebelumnya menjalani sesi FP1 dengan hasil yang belum maksimal.

Veda mencatatkan waktu 0,300 detik lebih cepat dibandingkan torehan yang dibukukannya pada sesi FP1. Ia juga berhasil mengungguli pembalap tuan rumah, Hakim Danish (AEON Credit – MT Helmets – MSI), yang harus puas menempati posisi keempat.

Hakim terpaut 0,146 detik dari Almansa yang memuncaki sesi Practice dengan catatan waktu 2 menit 11,427 detik. Hasil tersebut memperlihatkan persaingan ketat di barisan terdepan kelas Moto3 pada Grand Prix Malaysia.

Sementara itu, posisi kelima ditempati Adrian Fernandez, disusul Matteo Bertelle di urutan keenam dan Alvaro Carpe pada posisi ketujuh.

Joel Esteban, Brian Uriarte, serta David Munoz melengkapi sepuluh besar sesi Practice. Juara Dunia Moto3 2026, Maximo Quiles, hanya mampu menempati posisi ke-11, tetapi tetap lolos langsung ke Q2.