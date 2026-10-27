Kemenpora Serap Aspirasi Pemuda Matangkan RUU Kepemudaan

Menpora Erick Thohir berdialog bersama peserta Wirasena Youth Camp dalam kegiatan Intimate Dialog di Teater Kecil, Taman Ismail Marzuki, Jakarta. (Kemenpora)
JawaPos.com - Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) menyerap aspirasi generasi muda melalui Indonesia Youth Summit (IYS) untuk mematangkan Rancangan Undang-Undang Kepemudaan.
Langkah tersebut dilakukan agar regulasi yang disusun mampu menjawab kebutuhan anak muda sekaligus menjadi landasan bagi pengembangan potensi mereka di masa depan.
Menpora Erick Thohir menegaskan, penyusunan kebijakan kepemudaan harus melibatkan generasi muda dan organisasi kemasyarakatan pemuda (OKP).
Menurut dia, regulasi yang dirancang pemerintah harus menghadirkan solusi nyata dan berkelanjutan, bukan sekadar menjadi kebijakan tanpa dampak jangka panjang.
"Supaya undang-undang kepemudaan ini adalah solusi nyata buat mereka, bukan hanya kebijakan-kebijakan yang akhirnya sirna," kata Erick saat berdialog dengan peserta Youth Camp 2026 di Taman Ismail Marzuki, Jakarta, Senin (26/10).
Erick menilai tantangan yang dihadapi generasi muda saat ini jauh berbeda dibandingkan ketika Sumpah Pemuda dicetuskan pada 1928.
Jika perjuangan pemuda kala itu berfokus pada kolonialisme, generasi saat ini harus menghadapi beragam persoalan, mulai dari disrupsi digital, dinamika geopolitik dan geoekonomi, hingga isu lingkungan serta kesehatan mental.
"Kalau kita bicara kepemudaan tahun 1928, kita bicara kolonialisme dan perbudakan. Tetapi kalau 100 tahun ke depan, isunya pasti berbeda," ujar Erick.
Perbedaan tantangan tersebut, lanjut Erick, perlu menjadi pertimbangan utama dalam merumuskan kebijakan kepemudaan.
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