Kemenpora Gelar Wirasena Youth Camp 2026, Tanamkan Nilai Patriotik kepada Pemuda

Ilustrasi Kemenpora. (Istimewa)
JawaPos.com - Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) mendorong pembentukan karakter generasi muda melalui Wirasena Youth Camp 2026 di Taman Ismail Marzuki (TIM), Jakarta Pusat.
Para peserta yang hadir diperkenalkan dengan tiga nilai utama, yakni Patriotik, Gigih, dan Berempati (PGB).
Sebagai fasilitator, Valentino Dinatra Soplantila menjelaskan, nilai PGB menjadi landasan utama dalam rangkaian pembelajaran Wirasena Youth Camp 2026.
Ketiga nilai tersebut diharapkan tidak hanya dipahami peserta, tetapi juga diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.
“Nilai patriotik, nilai gigih, dan nilai berempati itu menjadi inti dari seluruh sesi di Wirasena Youth Camp," terang Valentino Dinatra Soplantila.
"Harapannya, nilai-nilai ini benar-benar dimiliki oleh setiap peserta dan dikembangkan lebih dalam melalui sesi-sesi selanjutnya,” ujar Valentino dalam keterangan Kemenpora.
Dia menjelaskan, nilai patriotik mendorong pemuda untuk memahami bahwa langkah sederhana dapat memberikan dampak besar bagi lingkungan dan bangsa.
Nilai tersebut juga diharapkan mampu menumbuhkan kecintaan terhadap Tanah Air serta kesadaran untuk berkontribusi bagi masyarakat.
Sementara itu, nilai gigih menekankan pentingnya inisiatif dan ketangguhan dalam menghadapi berbagai tantangan.
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