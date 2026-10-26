Moto3 Australia Batal, Veda Kehilangan Momen Emas Meski Raih Pole Position Perdana

Veda Ega Pratama (Instagram @veda_54)
JawaPos.com - Veda Ega Pratama harus menerima kenyataan pahit akibat batalnya seri Moto3 Grand Prix Australia. Sebab, pembalap Honda Team Asia itu meraih pole position pertamanya sepanjang karier di Phillip Island sehari sebelumnya.
“Ya, saya merasa sedih karena kami tidak bisa balapan di sini, terutama karena ini adalah balapan terakhir di Phillip Island,” kata Veda dalam pernyataan resmi Honda Team Asia. “Ini menjadi salah satu hari Minggu paling mengecewakan dalam hidup saya. Kami sudah menunggu sejak pagi, tetapi akhirnya balapan dibatalkan.”
Veda pantas kecewa. Apalagi, dia telah beradaptasi dengan cepat. Meski belum pernah balapan di Phillip Island, dan bahkan harus menjalani sesi kualifikasi Q1 terlebih dulu, tetapi dia sukses meraih pole position. Itu jadi modal positif untuk menghadapi race utama.
“Sejujurnya, saya sangat ingin balapan, terutama di sirkuit yang indah ini dan dengan posisi start yang sangat bagus,” kata Veda. “Akhir pekan ini hampir sempurna, namun sayangnya, kami tidak bisa menuntaskannya dengan balapan.”
Manajer Honda Team Asia Hiroshi Aoyama juga mengungkapkan kekecewaannya. “Ini mengecewakan bagi kami, terutama karena Veda telah mengamankan pole position dan kami menantikan apa yang bisa dicapai pembalap,” ujarnya.
Namun, Veda harus segera mengalihkan fokus ke seri berikutnya di Malaysia. Balapan tersebut berlangsung akhir pekan ini di Sirkuit Sepang. “Kami akan mengambil semua hal positif dari sini dan bersiap untuk GP Malaysia,” ujar Veda.
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